El ’10’ del CD Tenerife destaca esta temporada por sus asistencias y goles

El futbolista del CD Tenerife Nacho Gil descartó este martes de forma tajante una posible salida en la próxima ventana de fichajes que se abrirá este enero, porque su objetivo es conseguir el ascenso «y devolver al equipo donde se merece, como mínimo al fútbol profesional».

Nacho Gil descarta su salida del Tenerife para centrarse en el ascenso a Segunda. Imagen del CD Tenerife

El atacante valenciano aseguró en rueda de prensa que ha dado órdenes a sus agentes para desestimar cualquier ofrecimiento que le llegase de alguna categoría superior, y devolver así la «confianza» que depositó el club con su incorporación el pasado verano.

Preparado para el partido frente la Ponferradina

Gil destaca esta temporada por sus asistencias y goles, y reconoció que mejorar esas estadísticas individuales era uno de sus retos cuando aceptó la propuesta de recalar en la isla.

Desde su punto de vista, el ascenso pasa «por hacerse fuerte en casa», y el próximo sábado recibirán a la Ponferradina, un teórico aspirante al ascenso que se encuentra inmerso en la zona baja de la clasificación, por lo que prevé un encuentro difícil ante el conjunto berciano.

«Los partidos contra los equipos de abajo nos han costado un poquito más, y son en los que tenemos que poner más el foco para intentar sacarlos. Ahora viene la Ponfe, que va a ser un partido muy complicado», explicó el valenciano.

A su juicio, el Tenerife suele encarrilar mejor los encuentros cuando los abre con un gol tempranero, y cuando no lo consigue, puede aparecer la «ansiedad», pero deben aprender de esas situaciones que ya han vivido esta temporada.

«Estamos en el buen camino»

Por otro lado, y a diferencia de su entrenador, Álvaro Cervera, el futbolista valenciano no ha hecho cálculos acerca de los puntos que serán necesarios para ascender de forma directa, y prefiere afrontar «partido a partido».

En cuanto a su rendimiento personal, el jugador admitió estar «muy contento» y valora que físicamente termina muy bien los partidos.

«Es cierto que los últimos viajes se han complicado, pero lo importante es que estamos en el buen camino y en buena racha«, apuntó.

En ese sentido, el jugador admitió que le gustaría que la Real Federación Española de Fútbol comunicase los horarios de los partidos con mayor antelación para que el club pueda planificar mejor los desplazamientos y que no se compliquen tanto.