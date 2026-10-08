Nacho Gil: «El Girona pagará los platos rotos»

El atacante del CD Tenerife Nacho Gil transmitió total tranquilidad y confianza sobre su equipo, que, asegura, atraviesa una «mala racha» que cortará ante un Girona que «pagará los platos rotos» el próximo lunes en el Heliodoro

El futbolista del CD Tenerife Nacho Gil, que volvió a los terrenos de juego el pasado lunes en el enfrentamiento ante el Córdoba, donde entró desde el descanso para sumar 45 minutos completos en los que no sintió ninguna molestia, afirmó que se encuentra «recuperado al 100 %» y que la «mala racha» del equipo terminará el lunes antes el Girona.

Nacho Gil descarta su salida del Tenerife para centrarse en el ascenso a Segunda. Imagen del CD Tenerife

Tranquilos ante los últimos resultados

Acerca del momento por el que está pasando el CD Tenerife, apuntó que tanto él como el equipo se mantienen «tranquilos» al ser una «mala racha» que es completamente normal en el fútbol.

Al respecto, recordó que durante la campaña pasada, a estas mismas alturas, les «pasó lo mismo», cuando atravesaron un bajón que se nota especialmente un equipo que se destaca por lo «fiable» que es en la parcela defensiva y por «encajar poco», lo que contrasta con las últimas jornadas en las que los rivales han conseguido generar mucho más peligro de lo habitual.

«Estamos trabajándolo en los entrenamientos y contra el Girona la vamos a cambiar», aseguró el extremo blanquiazul, confiado en que la plantilla está manteniendo un buen ritmo de trabajo y están concentrados en «corregir y olvidar lo sucedido».

«Al límite en cada acción»

La clave para Gil es que el grupo vuelva a lo que es, un equipo que «va al límite en cada acción», que «compite siempre al máximo» y que, al conseguir regresar a esa dinámica, está seguro de que no volverán a pasar por problemas.

Sobre la vuelta al Heliodoro, consideró que es bueno e importante para los suyos, ya que el equipo «tiene que hacerse fuerte en casa para no sufrir» y que, a partir de ahí, «el año vaya mejor».

El del Girona es uno de esos partidos que, según sus palabras, les «viene bien», ya que «nos crecemos cuando hay que competir ante uno de los cocos de la categoría».

«Es un partido que nos gusta, nos viene bien y estamos más que preparados para jugar ese partido, conseguir los tres puntos y cerrar esta mala dinámica que llevamos», concluyó el 10 tinerfeñista.