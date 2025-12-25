ES NOTICIA

Mientras que unos han celebrado la Navidad en la cumbre, otros han optado por la playa

Redacción RTVC
Una Navidad en la que cada uno ha optado por sus gustos y preferencias para pasar un día especial y diferente

Este día de Navidad ha estado marcado por la lluvia y las bajas temperaturas, pero muchos han decidido pasar este día especial, abrigados. Un ejemplo de ello, ha sido los que han optado por acudir al Teide o bien, a las cumbres de Gran Canaria.

Diversas opciones para un día especial

También en Tenerife, el objetivo de muchos era poder disfrutar de una estampa típica navideña y para ello subieron al Parque Nacional del Teide. El frío no fue un impedimento para que disfrutaran de este lugar, así como de recorrer los diversos senderos.

A pesar de que las precipitaciones han continuado durante día de Navidad, muchos han decidido acudir a la playa para darse un baño o simplemente disfrutar de los rayos del sol. Así es que, mientras que en la península y en Europa las temperaturas no han superado durante esta jornada los 10 grados, en Canarias, hasta papá Noel ha decidido pasar el día de Navidad en la playa.

