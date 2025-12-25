Una Navidad en la que cada uno ha optado por sus gustos y preferencias para pasar un día especial y diferente

Este día de Navidad ha estado marcado por la lluvia y las bajas temperaturas, pero muchos han decidido pasar este día especial, abrigados. Un ejemplo de ello, ha sido los que han optado por acudir al Teide o bien, a las cumbres de Gran Canaria.

Informa. RTVC.

Diversas opciones para un día especial

También en Tenerife, el objetivo de muchos era poder disfrutar de una estampa típica navideña y para ello subieron al Parque Nacional del Teide. El frío no fue un impedimento para que disfrutaran de este lugar, así como de recorrer los diversos senderos.

Informa. Ana Albendín / Antonio Morales

A pesar de que las precipitaciones han continuado durante día de Navidad, muchos han decidido acudir a la playa para darse un baño o simplemente disfrutar de los rayos del sol. Así es que, mientras que en la península y en Europa las temperaturas no han superado durante esta jornada los 10 grados, en Canarias, hasta papá Noel ha decidido pasar el día de Navidad en la playa.