El contrato contaba con un presupuesto de unos tres millones de euros al año. Transportes estudia medidas para garantizar la conectividad, mientras las conexiones actuales continúan funcionando con normalidad

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha declarado desierta la licitación para gestionar las rutas marítimas de interés público entre Canarias y la Península, después de que ninguna empresa presentara una oferta dentro del plazo establecido.

El contrato contaba con un presupuesto de unos tres millones de euros anuales y una duración inicial de un año, prorrogable por otro más. El servicio estaba destinado al transporte de pasajeros, vehículos y mercancías, con conexiones entre los puertos de Cádiz o Huelva y las islas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.

Ante la falta de ofertas, el Ministerio estudia las actuaciones administrativas necesarias para garantizar la continuidad de estas conexiones, consideradas estratégicas para la movilidad y la cohesión territorial del Archipiélago.

Transportes ha aclarado que la licitación desierta no supone la interrupción de los servicios marítimos que ya están operativos. Las rutas entre Huelva y las dos capitales canarias, así como las que conectan Cádiz con Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, continúan funcionando con normalidad.

Por el momento, el departamento estatal no ha concretado qué medidas adoptará ni si convocará una nueva licitación con condiciones diferentes.