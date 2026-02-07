Un foro de debate y establecimiento de objetivos y estrategias en que NC ha querido reafirmar su vocación de trabajar «fundamentalmente en la defensa de los servicios públicos»

Nueva Canarias (NC) tendrá como «absoluta prioridad» en el nuevo curso parlamentario trabajar por solventar «el mayor problema con gran diferencia en este momento en toda Canarias, la vivienda», entendido, según ha dicho este sábado su secretario general, Luis Campos, como «un derecho absolutamente quebrado» en las islas.

Secretario General de Nueva Canarias, Luis Campos.

Y «ya no solo para quienes menos recursos tienen o para aquellos jóvenes que querían emanciparse, sino para una parte importantísima de la sociedad canaria» que ve imposible acceder a un hogar en condiciones por la escasez de oferta y el considerable incremento de los precios, ha destacado Campos en un rueda de prensa ofrecida al término de una reunión que ha celebrado en Las Palmas de Gran Canaria el Tagoror (Consejo Político) de su partido.

Objetivos y estrategias

Un foro de debate y establecimiento de objetivos y estrategias en que NC ha querido reafirmar su vocación de trabajar «fundamentalmente en la defensa de los servicios públicos y, de manera muy especial, en uno» que es la vivienda.

Comenzando -ha destacado su líder- por «denunciar, obviamente, el modelo de Coalición Canaria, un modelo que perpetúa, desgraciadamente, el fracaso, el mayor fracaso en esta legislatura, que es el de la vivienda».

Políticas autonómicas

Puesto que dicho partido conformó con el PP «un Gobierno que llegó prometiendo que iba a solventar esta situación y que ha conducido a que, dos años y medio más tarde, el precio del alquiler se haya incrementado en más de un 30 % en Canarias, y más de un 25 % el precio de la compra de vivienda nueva o usada», ha argumentado.

Subrayando que ha contribuido a empeorar el problema, además, con actuaciones que han llevado a que «más de 30 000 viviendas del mercado residencial pasaran en avalancha al mercado turístico, agravando aún más esta crisis».

Mercado vacacional

Frente a esa situación y a las políticas autonómicas que la han hecho agravarse cada vez más -ha expuesto Luis Campos- NC insistirá en abogar por propuestas de solución que ya ha planteado solo para cosechar el rechazo de CC y PP, como la creación de una ley de alquiler vacacional que preserve el derecho a un hogar de los residentes frente al trasvase de viviendas al mercado vacacional.

O como el que ha presentado como el «Plan Canario de Alquiler Seguro», un proyecto -ha apuntado el secretario general de NC- «que no ideábamos nosotros, lo copiábamos, adaptándolo a nuestra realidad, de lo que se está haciendo en el País Vasco«.

Gobierno Autónomo

Y que es un modelo «donde el Gobierno Autónomo sería el garantista», que respondiera ante «quien diera sus viviendas para alquilarlas durante 5 años, garantizándoles del cobro, garantizándoles que a los 5 años las iban a recuperar y que, además, la iban a recuperar en condiciones«, ha indicado.

Apostillando: «pero, para eso, hay que meter dinero en políticas de vivienda, como hace el País Vasco y, desgraciadamente, como no hace este Gobierno de Canarias«, que, en un presupuesto autonómico que ha crecido en 813 millones de euros, ha incrementado lo fondos para dicha área en solo 25 millones, la misma cantidad en que ha aumentado la asignación del área de Presidencia.

Campaña electoral

Lo que supone destinar «el mismo dinero para la campaña electoral del presidente que para la política más necesaria, imprescindible, la de vivienda», ha sentenciado.

Nueva Canarias considera, en todo caso, que ese no es solo uno delos derechos fundamentales de la ciudadanía que peligran en el contexto social y político actual, «porque estamos viviendo probablemente el momento más delicado, el momento más difícil y el momento con más incertidumbre de los últimos 40 o 50 años, no solo en Canarias, sino en todo el mundo», ha sostenido Campos.

Apuntando al «desorden internacional» creciente, en una coyuntura en que «la ley del más fuerte impera», y al alza de «los populismos y la extrema derecha» como muestras de esa incertidumbre.

Servicios públicos

Y avanzando que, como forma de oponerse a esas tendencias y tratar de preservar la democracia y los derechos de la ciudadanía, con los servicios públicos en lugar destacado, NC aboga por propiciar «la unidad de la izquierda situada a la izquierda del Partido Socialista».

Algo por la que ya ha empezado a trabajar buscando alianzas con otras formaciones que considera de su mismo espectro político y que, sumando sus votos, podrían obtener con seguridad un diputado por la provincia de Las Palmas y probablemente uno también por la de Santa Cruz de Tenerife en el Congreso, ha explicado.