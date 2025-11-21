El Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife abre las puertas a FEBODA 2025 para todos los que quieran coger ideas para su boda o celebración

Informa: RTVC.

Las empresas del sector nupcial ofrecen las últimas tendencias en celebraciones nupciales en FEBODA 2025. Desde las flores, pasando por la decoración o las alianzas. Todos los detalles que no pueden faltar en una celebración tan especial.

70 empresas participan en la XIX edición de FEBODA 2025. Cabildo de Tenerife.

En esta edición participan 70 empresas que estarán distribuidas en 115 stands para ofrecer ideas para los contrayentes. Algunos expertos en el sector aseguran que los viajes de luna de miel suelen interesar más, en algunos casos, que la propia boda en sí.

Disfraces y desfiles

Los organizadores de eventos destacan que en muchos de estas bodas las parejas se decantan por los disfraces como uno de los atuendos esenciales. Los protagonistas pueden llegar a gastarse hasta 40.000 euros en uno de los días más importantes de su vida.

El Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife acoge FEBODA hasta el próximo 23 de noviembre.

En la inauguración, el consejero de Industria y vicepresidente de Recinto Ferial, Manuel Fernández, ha señalado que en «esta edición se ha producido un incremento del 28% de stands con respecto al año pasado”. Mientras, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha destacado la relevancia de esta feria de bodas que «cada año se compromete con la calidad y la superación en cada uno de los stands y marcas que nos acompañan».

Por su parte, el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, ha comentado que también se trata de un evento importante para los que deciden pasar sus vacaciones nupciales en Tenerife».