El Negrín determinará cómo diferenciar los nódulos tiroides benignos de los malignos

El Doctor Negrín es el primer hospital que hace un estudio molecular para diferenciar estos nódulos tiroides, que se detectan hasta en el 60% de la población general que se realiza una ecografía cervical

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín ha puesto en marcha un estudio molecular para diferenciar, en determinados casos, los nódulos tiroides benignos de los malignos. Se trata del primer centro hospitalario de Canarias que dispone de dicho estudio.

Ecografía cervical para detectar nódulos tiroideos

Diagnóstico más certero y menos intervenciones

Esta nueva herramienta permitirá disponer de un diagnóstico más certero de los nódulos tiroideos evitando, además, pruebas complementarias y/o cirugías innecesarias. Alrededor del 23% de las citologías que se realizan en el centro hospitalario para determinar si un nódulo tiroideo es maligno o benigno presentan un resultado indeterminado, por lo que este estudio molecular supone un avance importante, facilitando en gran medida el diagnóstico.

El nódulo tiroideo es una patología muy prevalente, llegando a describirse en algunos estudios hasta en el 60% de la población general que se realiza una ecografía cervical. La mayoría son benignos, pero un pequeño porcentaje, aproximadamente el 5%, son malignos.

La probabilidad de malignidad depende de los antecedentes familiares, personales, la sintomatología y las características ecográficas, fundamentalmente. No obstante, la prueba que más información aporta es la PAAF (punción-aspiración con aguja fina) del nódulo y el estudio citológico de la muestra. Sin embargo, aún así, tal y como reiteran los especialistas, continúa quedando entre un 20-30% de casos en los que la citología presenta unas características indeterminadas que no permite diferenciar entre benignidad y malignidad.

Desde el servicio de Endocrinología del Hospital Doctor Negrín reiteran la relevancia del estudio molecular de Thyroidprint que se ha puesto en marcha recientemente y que permitirá diferenciar un nódulo tiroideo benigno de maligno, con todas las ventajas que este diagnóstico claro implican.