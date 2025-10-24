La consejera de Presidencia se reúne en Madrid con el comisionado para la Reconstrucción de La Palma para avanzar en la redacción del decreto ley

Informa: Silvia Mascareño.

La consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, solicita al comisionado para la Reconstrucción de La Palma la ejecución de los compromisos adquiridos.

Informa:RTVC.

El comisionado para la Reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo, ha manifestado la voluntad de seguir avanzando en las ayudas prometidas para la isla después de la erupción volcánica.

Hace una semana, el Estado, adelantó que durante la primera quincena de noviembre estaría aprobado por decreto ley. En este documento se recogería la bonificación del 60% del IRPF y la transferencia de 100 millones de euros para la isla.

Acuerdos en la última reunión de la Comisión Mixta

Con la aprobación del decreto ley se ejecutarán las ayudas pendientes para La Palma. Con respecto a los pagos, el Gobierno de Canarias ha facilitado 100 millones de euros de fondos propios durante 2024 y 2025. Mientras, que otra partida de 100 millones, del Estado, se transfirió en enero de 2024.

Un dinero que habría llegado a las 1.415 personas afectadas por la erupción. Las acciones desarrolladas hasta el momento se han enfocado en la aprobación de tres leyes para la reconstrucción en materia urbanística, agraria y de vivienda; la apertura de una oficina de atención e información individualizada a las personas afectadas y la puesta en marcha de un Plan de Pagos para devolver el valor de lo perdido.

En cuanto al Plan de Vivienda específico se han adquirido 74 viviendas protegidas en dos edificios en construcción en Los Llanos de Aridane y El Paso, a lo que se suman otras once viviendas en este último municipio que se están construyendo en el antiguo edificio de Correos. En Tazacorte se ha adjudicado la obra de 34 viviendas más y se está trabajando en la licitación de otras 100 en el mismo municipio.

También, plantean 120 viviendas más en Los Llanos de Aridane y otras 115, en El Paso.