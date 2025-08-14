Dirigida por Otto Bathurst y producida por Leonardo DiCaprio, la película adapta la clásica leyenda medieval de Robin Hood a la época actual

Televisión Canaria pone el broche final a la programación del viernes con la emisión a las 23:00 horas de la película ‘Robin Hood. Forajido. Héroe. Leyenda’ (2018), la renovada adaptación del clásico relato del folclore inglés, dirigida por Otto Bathurst y producida por Leonardo DiCaprio.

El guion, firmado por Joby Harold junto a Peter Craig y David James Kelly, ofrece una versión actualizada y llena de aventura de la leyenda del arquero más famoso de Inglaterra.

En esta revisión de la leyenda de la leyenda medieval, joven Robin Hood, interpretado por Taron Egerton, regresa a su hogar, curtido tras luchar como guerrero en las cruzadas. Con sorpresa, descubre un reino en el que la corrupción es la moneda de cambio de la corona inglesa.

Junto a su comandante morisco Little John (Jamie Foxx), decide formar una banda de bandidos y liderar una rebelión contra la corrupción de la corona de Inglaterra y redistribuir las riquezas que el poder ha acumulado de forma ilegítima.

Robin y su banda de forajidos deberán enfrentarse al implacable sheriff de Nottingham (Ben Mendelsohn), en una trama repleta de acción, intriga y lucha contra la injusticia.