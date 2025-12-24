El pescado, el marisco y las carnes tradicionales protagonizan una jornada de intenso movimiento en los mercados del Archipiélago para esta Nochebuena

Ya es Nochebuena y, como cada 24 de diciembre, los hogares canarios viven una jornada marcada por los preparativos de una de las cenas más especiales del año. Desde primera hora de la mañana, los mercados del Archipiélago registran una intensa actividad, con clientes que buscan productos frescos y de máxima calidad para compartir con familiares y amigos.

Pescaderías, carnicerías y puestos de frutas y verduras trabajan sin descanso en lo que se considera el día de mercado por excelencia, tanto para la cena de Nochebuena como para la comida de Navidad.

A pesar de que las asociaciones de consumidores advierten de que estas podrían ser unas de las Navidades más caras de la historia, los canarios no escatiman a la hora de llenar la mesa en estas fechas señaladas.

Colas desde primera hora

El pescado se consolida un año más como uno de los grandes protagonistas, con especies muy demandadas como el cherne o la lubina, mientras que el marisco multiplica sus ventas y llega a triplicarse respecto a otras épocas del año.

Nochebuena llena los mercados canarios en una de las Navidades más caras de la historia. RTVC

En el apartado de carnes, el cochino, el cabrito y el conejo destacan como los productos estrella, acompañados de las tradicionales papas negras.

El ambiente en los mercados de Gran Canaria es de ajetreo constante, con colas en muchos puestos y un ir y venir continuo de compradores. Una estampa habitual en Nochebuena que refleja la importancia de la gastronomía y de las tradiciones en la celebración navideña de las Islas.