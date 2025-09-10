El nuevo delantero del CD Tenerife, de 22 años, ha dicho que pese a ser uno de los últimos fichajes en llegar, se ha adaptado rápidamente al grupo y a su nuevo hábitat

El delantero del CD Tenerife Noel López ha destacado en su presentación oficial que el estreno del equipo blanquiazul en casa, el pasado sábado ante el Mérida (3-0), salió todo «redondo», no solo a nivel colectivo, sino en el aspecto individual, al dar la asistencia del tercer tanto.

Noel López, nuevo fichaje del CD Tenerife: «El estreno en casa salió redondo». CD Tenerife.

El atacante y fichaje gallego, de 22 años, ha dicho que le impresionó el ambiente del estadio Heliodoro Rodríguez López, y pese a ser uno de los últimos fichajes en llegar, de los quince realizados por el club este verano, se ha adaptado rápidamente al grupo y a su nuevo hábitat, del CD Tenerife.

«Cuando se me presentó la idea de venir aquí, lo primero que se me pasó por la cabeza fue que este club tiene una gran afición y el objetivo es ascender», ha explicado.

Ahora bien, ha matizado que «por ser un gran club no te regalan el ascenso», que deberán trabajarlo «semana a semana».

El equipo visitará en la tercera jornada al Pontevedra

El Tenerife, líder en solitario del grupo 1 de Primera Federación con seis puntos, visitará en la tercera jornada al Pontevedra. «Hay muchos partidos en Galicia y mi familia y amigos pueden verme a mí y al equipo. Tengo muchas ganas de ir, y de sacar los tres puntos», ha reconocido.

Por su parte, Manu Guill, director deportivo del Tenerife, ha definido a Noel López como un delantero que puede jugar en ambas bandas, y ha destacado que es «muy veloz», con un perfil que había solicitado el entrenador del equipo, Álvaro Cervera.

El atacante gallego ha firmado por dos temporadas, más otras dos opcionales, mientras que el Real Madrid tendrá derecho a un porcentaje en caso de una futura venta, según ha revelado el propio Guill.