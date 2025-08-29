ES NOTICIA

Noemí Santana ofrece una declaración institucional tras las palabras de Abascal sobre el Open Arms

Redacción RTVC
La diputada canaria por Podemos, Noemí Santana, ofrece estas declaraciones después de que el líder de Vox haya pedido el hundimiento del Open Arms

La diputada de Podemos en el Congreso Noemí Santana ofrece este viernes una declaración institucional tras las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, que ha pedido el hundimiento del buque humanitario Open Armas, que está atracado en Santa Cruz de Tenerife.

La diputada comparecerá a las 10:00 horas frente al túnel de Plaza de España, a escasos metros del buque.

Este jueves Abascal ha pedido públicamente la confiscación y hundimiento del buque Open Arms, que ha tachado de «barco de negreros», unas declaraciones que ha desatado una ola de reacciones no solo de políticos en Canarias, sino también de representantes nacionales, así como el propio Óscar Camps, director del Open Arms.

