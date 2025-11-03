Este martes, a las 22:40 horas, Televisión Canaria emite un nuevo episodio del programa que rompe el mito de que las relaciones entre consuegros solo se limitan al protocolo familiar

Este martes, 4 de noviembre, ‘Noveleros’ viaja por varias islas para mostrar que los vínculos familiares también pueden transformarse en amistades profundas y duraderas.

En La Gomera, Sixta y Deli son dos amigas de la infancia que descubrieron que sus hijos se enamoraron a los 13 años. Aquella historia de amor adolescente acabó en boda y las convirtió en consuegras, pero su amistad no solo resistió el paso del tiempo, sino que se fortaleció.

En Tenerife, Cándido y Nicolás celebran juntos el bautizo de su nieto más pequeño. Aunque al principio no hubo demasiada conexión, ambos decidieron apostar por la armonía familiar. El resultado: viajes compartidos, caminatas por senderos canarios y una amistad sincera que ya forma parte de su día a día.

La lucha canaria une a José Luis y Miguel, protagonistas en Gran Canaria. Antes de convertirse en consuegros, ya compartían pasión por este deporte vernáculo. Hoy, el mayor de sus nietos sigue sus pasos en el terrero, mientras ellos preparan una sorpresa muy especial para el pequeño Santiago.

Por último, el programa nos lleva de isla en isla para conocer a Esther (La Palma) y Pepa (Gran Canaria), dos consuegras que se quieren como hermanas. A pesar de vivir separadas por el mar, mantienen una relación tan estrecha que las visitas sorpresa son frecuentes… y siempre emocionantes.