‘Noveleros’ entra en las ‘escuelitas con alma’de las Islas

El programa de Televisión Canaria hará un viaje este martes, a las 22:30 horas, por las historias de vida y las aulas canarias donde el aprendizaje va mucho más allá de los libros

El programa ‘Noveleros’ se centra este martes en uno de los pilares fundamentales de la sociedad, la escuela. El programa de Televisión Canaria demostrará en su nueva entrega este martes, a las 22:30 horas, que el alma de los centros educativos está en sus historias y en su gente, y recorrerá diferentes puntos del Archipiélago para descubrir aulas donde el aprendizaje va mucho más allá de los libros.

La primera parada será en Puntallana, La Palma, donde conoceremos a Dilenia, que estudió en un colegio unitario y hoy es maestra de Educación Física en tres pequeñas escuelitas del municipio. La docente está convencida del valor de este modelo educativo por lo que decidió que su hijo también cursara allí sus estudios, para que viviera la experiencia de primera mano. Junto a antiguos compañeros, recordará anécdotas entrañables y revivirá aquellos años en los que la escuela era, para ella, casi un hogar.

Nunca es tarde para aprender

La emoción continuará en el CEPA Santa Lucía, Gran Canaria, donde Carmelina, Saro y Juanita comparten pupitre décadas después de haber abandonado los estudios siendo apenas unas niñas para ayudar a sus familias. Hoy regresan cada tarde a clase con la ilusión intacta. Matemáticas, Lengua e incluso, Inglés forman parte de su rutina diaria bajo la guía de su profesora Araceli. Ellas encarnan una certeza inapelable: nunca es tarde para aprender.

En Soo,Teguise, en Lanzarote, Juan vive frente al colegio donde estudiaron sus hijos y donde ahora se forman sus nietos. Cada mañana los acompaña hasta la puerta, donde los recibe Paqui, la directora. Para Juan, el centro es un segundo hogar y sus alumnos son como nietos propios. Colabora en todo lo necesario y observa con orgullo el crecimiento de esta pequeña comunidad educativa.

La responsabilidad de mantener viva una escuela unitaria recae también en figuras imprescindibles como María José, el alma del CEIP José Pérez Rodríguez. Directora, conserje, secretaria, tutora y maestra al mismo tiempo, asume cada función con vocación y entrega. Aunque solo cuenta con tres alumnos, trabaja cada día para inculcar valores como la solidaridad, la empatía y el respeto por la naturaleza. Su compromiso demuestra que el tamaño de un centro no determina la grandeza de su proyecto educativo.

El programa ‘Noveleros’ está producido por Suelta el Mando Factoría Audiovisual, cuenta con la producción ejecutiva de Santi Gutiérrez, la dirección de producción de Milagros Gutiérrez y la dirección de Náyade León.