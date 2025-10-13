El veterano programa de Televisión Canaria vuelve este martes 14 de octubre con cuatro emotivas historias que celebran la vida

Televisión Canaria estrena este martes, a las 22:40 horas, una nueva temporada del veterano programa ‘Noveleros’, que regresa con más historias reales y emocionantes que llegan directas al corazón. La primera entrega, titulada ‘Ya estamos aquí’, reúne cuatro relatos de superación, amor, familia y nuevas oportunidades que irrumpen en el prime time de los martes con la fuerza y la ternura que caracterizan al formato.

Entre sus protagonistas está Adriana, una niña de 11 años que sueña con ser futbolista profesional. Una leucemia la mantuvo tres años alejada de los terrenos de juego, pero gracias a la medicina, su constancia y el apoyo incondicional de su familia, esta temporada vuelve a pisar el césped. El programa la acompaña en ese reencuentro tan esperado, lleno de emoción y abrazos.

También conoceremos a Lidia, una malagueña afincada en Fuerteventura, y a Oliver, un herreño con alma majorera, que esperan la llegada de su segundo hijo, Pablo. Las cámaras de Noveleros serán testigo del nacimiento del bebé y de una sorpresa muy especial para la madre: la visita inesperada de dos familiares fundamentales en su vida.

En La Palma, Jesús Manuel, vecino de Las Manchas, nos abre las puertas de su nuevo hogar tras perder su vivienda por la erupción del volcán Tajogaite. En un momento especialmente emotivo, su hermana le entrega una fotografía familiar que creía desaparecida bajo la lava, devolviéndole parte de su memoria y de su historia.

El broche final lo pondrá la familia Díaz, que celebra la vendimia entre risas, trabajo en equipo y tradición. Bajo el lema que da nombre al programa, “¡Ya estamos aquí!”, reviven una jornada de esfuerzo y alegría que culmina con un tenderete bajo las estrellas.

‘Noveleros’ es un formato de Suelta el Mando Factoría Audiovisual, con producción ejecutiva de Santi Gutiérrez, dirección de producción de Milagros Gutiérrez, dirección de Náyade León y subdirección de Luis Navarro.