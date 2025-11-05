Entrevista a la presidenta Elsa Guerra, al compositor Nino Díaz y otros expertos de esta sociedad decana de España



Promociona el Jazz Otoño conversando con la flautista y compositora María Toro sobre su proyecto “Mestura”

El programa ‘Noveno Auditorio‘ de la Radio Canaria, dedicado a la cultura musical, se emite este jueves 6 de noviembre a las 23:00 horas con una agenda cargada de música clásica, estrenos y jazz bajo la dirección de Rubén Mayor.

El programa abre con un homenaje a la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria, que conmemora su 180 aniversario, consolidándose como la decana de España en su ámbito. Para conversar sobre el “Foro Noviembre” y la importancia de esta institución, el espacio contará en el estudio con varios invitados: Elsa Guerra, presidenta de la Sociedad Filarmónica , Elena Acosta, Doctora en Historia del Arte y gestora cultural , Dionisio Rodríguez, Director del Quinteto de cuerdas Gran Canaria , y Nino Díaz, Compositor musical y gestor cultural, quien preside la Fundación Nino Díaz.

La Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria celebra su 180 aniversario.

La sección de actualidad musical se centra en el Jazz Otoño 2025, que llega al Teatro Cuyás y a la Sala Insular de Teatro (SIT). ‘Noveno Auditorio’ conversará con María Toro, directora del María Toro Trío, quien presentará su proyecto «Mestura» (que significa «Mezcla» en gallego). Este conjunto de composiciones acerca la parte más jazzera de la artista a la más folclórica.

El espectáculo, que tendrá lugar el 7 de noviembre en la SIT, pone al folclore gallego, representado a través de la pandereta, como línea argumental del disco, incorporando letras tradicionales gallegas a composiciones y arreglos propios.

María Toro presenta «Mestura» este 7 de noviembre en la Sala Insular de Teatro.

El programa también abordará en el espacio ‘Agenda para 5 sentidos’ el 25 aniversario de la Federación Grancanaria de Bandas de Música y un Concierto In Memoriam en el estudio de Tenerife. En este concierto, la Gran Canaria Wind Orchestra ofrecerá un programa sinfónico donde se interpretarán obras del tinerfeño José Manuel Encinoso, la grancanaria Laura Vega, y el recientemente fallecido director de la Banda Municipal de Agüimes, Antonio Campillo (1981-2025).

Finalmente, el espacio ‘El Atril’ a cargo de Paco Grimón, traerá obras de grandes compositores españoles como Manuel de Falla, Joaquín Rodrigo, Enric Granados y Joaquín Turina.