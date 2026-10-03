Nueva Canarias confía en unir a la izquierda canaria si se da un adelanto electoral

Luis Campos asegura que la formación está preparada para unas elecciones generales anticipadas y señala que avanzan los contactos para articular alianzas de ámbito canario de cara al próximo ciclo electoral

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) se prepara para la posibilidad de un adelanto de las elecciones generales y confía en que las conversaciones abiertas entre distintas fuerzas progresistas del Archipiélago desemboquen en una confluencia electoral. Así lo ha señalado este sábado el secretario general de la formación, Luis Campos, con motivo de la celebración del segundo Tagoror Nacional de Nueva Canarias de este año, una reunión del Consejo Político Nacional en la que el partido ha analizado, entre otras cuestiones, el escenario electoral y los avances registrados en las negociaciones con otras organizaciones de izquierdas.

Preparados antes un posible adelanto electoral

Campos ha asegurado que Nueva Canarias está preparada en caso de que las elecciones generales se adelanten y se ha mostrado convencido de que será posible alcanzar acuerdos entre distintas fuerzas progresistas. El dirigente de NC ha insistido, además, en que la fórmula que defiende su organización debe tener ámbito y obediencia canaria.

La estrategia no parte de cero. Nueva Canarias viene intensificando durante los últimos meses los contactos tanto dentro como fuera del Archipiélago. Esta misma semana, la formación informó de encuentros con organizaciones territoriales como Chunta Aragonesista, Más Madrid, BNG, ERC y EH Bildu, además de anunciar próximos contactos con Compromís y Més per Mallorca. Según NC-BC, el objetivo es intercambiar estrategias y reforzar la coordinación entre las izquierdas territoriales ante los próximos procesos electorales.

En paralelo, el partido mantiene abierta la vía para articular un espacio común entre las fuerzas progresistas de Canarias. Nueva Canarias asegura que pretende avanzar hacia un proyecto «amplio, plural y cohesionado», aunque preservando una agenda propia vinculada al nacionalismo canario de izquierdas.

Meses de conversaciones

Las conversaciones para una posible candidatura conjunta vienen desarrollándose desde hace meses. En abril, los coordinadores de Sumar Canarias señalaban a EFE que trabajaban en ese proceso, junto a Sí se Puede, Podemos, Nueva Canarias, Izquierda Unida Canaria y Lanzarote en Pie. En aquel momento, las formaciones todavía no habían entrado en la definición de candidaturas y centraban los contactos en construir primero un programa compartido.

Nueva Canarias había puesto inicialmente especial énfasis en alcanzar un acuerdo para las elecciones generales, aunque el escenario planteado ahora por Campos amplía la mirada al conjunto del próximo ciclo electoral. La formación considera que una eventual candidatura común debe mantener una identidad política canaria y permitir que las decisiones sobre las islas se adopten desde el propio archipiélago.

El partido afronta así los próximos meses con la vista puesta tanto en unas elecciones generales, previstas en principio para 2027 pero que podrían adelantarse, como en las elecciones autonómicas, insulares y municipales de mayo del próximo año. Nueva Canarias sostiene que los avances logrados hasta ahora permiten confiar en un entendimiento entre distintas organizaciones de la izquierda canaria.