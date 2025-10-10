Nueva detención en Gran Canaria dentro del Operativo ‘Íncubo’

El Cuerpo General de la Policía Canaria arresta a uno de los investigados y localiza nuevas evidencias en dos registros domiciliarios

El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha detenido este jueves en Gran Canaria a uno de los investigados en el Operativo ‘Íncubo’, una investigación sobre la captación y explotación de menores.

Momento de la detención por parte de agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria | Gobierno de Canarias

Durante la actuación, los agentes registraron dos domicilios vinculados al detenido: su vivienda habitual y otro inmueble familiar donde también residía. En ambos lugares se encontraron nuevas evidencias pendientes de análisis, relacionadas con los hechos delictivos investigados. El detenido pasó este viernes a disposición judicial.

Operativo contra la explotación de menores

El Operativo ‘Íncubo’ se inició en enero de 2025, por orden del Juzgado de Instrucción Nº3 de Las Palmas de Gran Canaria. La investivación se centra en delitos de explotación sexual de menores, inducción a la prostitución y tráfico de drogas. En aquella primera fase, cuatro personas fueron detenidas, dos de ellas continúan en prisión provisional, y se realizaron cinco registros en domicilios y trasteros, además de la incautación de siete vehículos.

Tras analizar el material intervenido, los investigadores efectuaron en junio otras cinco detenciones. Los arrestados quedaron en libertad con cargos, mientras sus dispositivos móviles fueron incautados para un análisis exhaustivo. El estudio de ese material ha permitido reabrir una línea de investigación que condujo a la nueva detención de este jueves.

En el operativo han participado diversas unidades del CGPC, entre ellas la Oficina de Policía Judicial (OPJ), la Unidad de Prevención, Respuesta e Intervención (UPRI) –con apoyo de su unidad canina–, el Grupo Operativo de Apoyo (GOA) y la Unidad de Seguridad Ciudadana (USEC).