La revolución tecnológica llega al correo electrónico de Google para resumir, asistir y gestionar los mensajes de sus usuarios

Google lanzó el pasado jueves una nueva herramienta de inteligencia artificial (IA) para Gmail capaz de sintetizar largas cadenas de correos electrónicos, así como una función avanzada que permite a los usuarios «dialogar» con su bandeja de entrada para localizar datos específicos.

Esta es la nueva herramienta de Gmail: una IA que ordena y resume tus correos / Imagen de archivo

«Cuando abre un correo electrónico con docenas de respuestas, Gmail sintetiza toda la conversación en un resumen conciso de los puntos clave», explicaba Google en un comunicado tras sacar a la luz esta nueva herramienta que ya está disponible para todas las cuentas, sin coste adicional.

Resumir y gestionar el volumen

Gmail siempre ha sido una herramienta de pocos cambios dentro de Google pero esta multinacional ha decidido dar un paso al frente con la llamada «era Gemini» donde, con el apoyo de la IA, se crea un nuevo sistema para entender, priorizar y actuar sobre la información.

Pero todos estos cambios se centran en una premisa fundamental: el problema ya no es solo recibir correos, sino gestionar el volumen y el contexto que se acumulan en la bandeja de entrada, ya que las conversaciones cruzadas y la carga informativa no dejan de crecer en nuestros correos.

Antes de entrar en profundidad, estas son algunas de las herramientas básicas de IA que Google ha incorporado en Gmail. La primera —y totalmente esencial— es la posibilidad de resumir correos largos con un solo clic desde el ordenador.

Gracias a la nueva actualización, el usuario puede pulsar el botón ‘Resumir este correo’, ubicado en la parte superior de cada conversación, para que la IA genere un breve resumen del contenido cuando se trata de hilos extensos.

Imagen de Google

Escritura y funciones de pago

Además de la pesadez que puede suponer leer correos largos y tediosos, Google ha querido poner a disposición del usuario una herramienta de IA que les ayude a escribir sus correos. Esta se llama ‘Ayúdame a escribir’ y puede convertir frases sueltas en correos listos para enviar en pocos segundos.

A esta se le suman las nuevas ‘Respuestas sugeridas’, que evolucionan las respuestas rápidas clásicas al tener en cuenta el contexto completo del hilo y el estilo del propio usuario. Ambas herramientas son gratuitas y ayudan a pulir los mensajes existentes.

Pero la sección más avanzada en este sentido son aquellas recogidas por los suscriptores de Google AI Pro y Ultra donde puedes preguntarle a la propia IA diversas dudas mientras redactas o te corrige, añade revisión de gramática, tono y estilo a tus correos.

Imagen de Google

Una bandeja de entrada revolucionaria

‘AI Inbox’ es la iniciativa más ambiciosa dentro de esta renovación donde Gmail estrena una vista alternativa que convierte la bandeja de entrada en una mezcla entre gestor de tareas y panel de seguimiento de temas activos.

La IA identifica compromisos, pagos, citas o respuestas pendientes y los muestra como acciones sugeridas, mientras agrupa hilos de correo extensos para facilitar una rápida puesta al día. El objetivo es que lo realmente importante destaque sin tener que navegar manualmente entre todo tipos de mensajes

Por ahora, AI Inbox no está disponible de forma general y la compañía la está probando con un grupo reducido de “probadores de confianza” en Estados Unidos y solo a través del navegador, dando prioridad a las cuentas personales de Gmail frente a las de Workspace.