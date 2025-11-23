Estos son los resultados de los equipos canarios en la undécima jornada de la Liga de Segunda División B de fútbol sala

Una nueva jornada para los equipos canarios de fútbol sala / Tenerife Iberia Toscal

En la undécima jornada del grupo sexto de la Segunda División B de fútbol sala, los equipos canarios protagonizaron una intensa fecha marcada por el dominio del Gran Canaria, que reafirmó su liderato con una contundente goleada al Cisneros Alter. El Tenerife Iberia Toscal se mantiene como su principal perseguidor tras vencer en Fuerteventura, mientras que el resto de conjuntos isleños libraron duelos clave tanto en la lucha por los puestos de play-off como en la zona baja de la tabla.

Liderato firme

El Gran Canaria ha consolidado su liderato en el grupo sexto de la Segunda División B de fútbol sala tras golear al Cisneros Alter (12-1), al que no dio ninguna oportunidad.

Presión tinerfeña desde la segunda plaza

El único equipo capaz de seguir de cerca a los grancanarios es el Tenerife Iberia Toscal, con un balance de diez victorias y un empate, tras derrotar en Fuerteventura al Isla Larga (1-5).

Tercer puesto asegurado

El Salesianos Tenerife se afianza en la tercera posición al derrotar al Aguas de Teror (4-1) merced a una salida muy fuerte de los locales, que a los cinco minutos ganaban por 3-0 a un adversario que se sitúa en la zona de descenso.

Lucha por la cuarta plaza

En la lucha por la cuarta plaza de play-off, el Doctoral sorprendió a Las Cuevecitas (2-3) y le quitó a Las Cuevecitas la cuarta plaza.

Zona baja de la tabla

En la zona baja de la clasificación no termina de levantar cabeza el Costa Sur, que cayó derrotado ante el Malta-97 (0-2) con doblete de David Martín.

En la capital tinerfeña, el Duggi San Fernando (undécimo) superó por un ajustado 4-3 al duodécimo Adassa Colegio Arenas Internacional de Lanzarote.

La jornada se completó con la victoria del Basilea sobre el Chinguaro (6-4), que permite a los locales salir del descenso, y el empate entre Agüimes y La Salle San Ildefonso (3-3), noveno contra octavo.