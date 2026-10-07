El Ministerio de Política Territorial analiza nuevas afecciones comunicadas por los ayuntamientos y el Cabildo, con un coste potencial de más de 60 millones de euros

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, prepara nuevas subvenciones para financiar la recuperación de infraestructuras, equipamientos e instalaciones afectados por la erupción volcánica de La Palma. El Ejecutivo analiza la documentación aportada por las administraciones afectadas y tendrá en cuenta la magnitud de los daños para determinar las nuevas ayudas.

El Gobierno impulsa nuevas ayudas para la recuperación de infraestructuras afectadas por la erupción de La Palma. Delegación del Gobierno en Canarias

El ministro Ángel Víctor Torres ha señalado que “el Gobierno de España ha adelantado ya todos los fondos que le correspondían del convenio firmado, con lo que ha cumplido con el 100% de sus compromisos”.

Nuevas afecciones en varios municipios

En El Paso, la revisión de la documentación técnica y de los presupuestos ha actualizado el coste de recuperación de dos actuaciones incluidas en el convenio suscrito en 2022: el Terrero de Lucha ‘Federico Simón’ y el Campo de Fútbol de San Nicolás. El nuevo cálculo eleva el presupuesto en 1.519.846,16 euros.

Tazacorte, por su parte, ha comunicado seis nuevas infraestructuras afectadas por la erupción que no figuraban en los convenios de 2022. El Ayuntamiento estima en 1.998.359,26 euros el coste de recuperación de estas instalaciones.

En el caso de Los Llanos de Aridane, el Ministerio señala que el pasado 27 de julio requirió información sobre las obras incluidas en el anexo del convenio, de acuerdo con los criterios técnicos y jurídicos establecidos. El Ayuntamiento no ha respondido al requerimiento, por lo que estas actuaciones no han podido incorporarse a las ayudas. El municipio podrá acogerse a ellas una vez subsane esta situación.

El Cabildo comunica 22 nuevas infraestructuras

El Cabildo de La Palma ha comunicado la existencia de 22 nuevas infraestructuras afectadas por la erupción. Tras un análisis preliminar de elegibilidad, las obras de recuperación podrían alcanzar un coste subvencionable máximo de 60.611.251,73 euros.

El Ministerio también comunicó al Cabildo la necesidad de solicitar una ampliación del plazo de justificación de los proyectos iniciales, cuyo límite se situaba el 30 de septiembre de 2026. Tras presentar la solicitud, el Gobierno de España ha concedido la prórroga.

Más de 68 millones de euros movilizados

El Gobierno de España sostiene que ha transferido el 100 % de los fondos que le corresponden, equivalentes al 50% del importe total previsto en los convenios. Hasta ahora, los municipios y el Cabildo han recibido más de 36 millones de euros para ejecutar las obras contempladas en los acuerdos de 2022.

A esta cantidad se suma la generación de crédito aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 22 de septiembre, con lo que los fondos movilizados alcanzan 68,5 millones de euros.

El Ministerio prevé convocar durante este mes en La Palma la Comisión Mixta, para cuya celebración ya ha planteado distintas fechas y que permitirá abordar la evolución de las actuaciones y las nuevas necesidades de financiación.