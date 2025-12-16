Esta institución también presentará en pocos días la seleccionada como «palabra del año»

La Real Academia Española (RAE) presentó este martes la última actualización de su diccionario, una revisión que refleja cómo evoluciona la lengua castellana al ritmo de los cambios en la sociedad. Todas ellas comparten un rasgo común: se utilizan día a día.

A pesar de esta cotidianidad, los nuevos términos incorporados tienen orígenes muy diversos y se introducen en muchos ámbitos tanto laborales como de ocio. Por otro lado, en los próximos días se espera que la RAE anuncie la «palabra del año».

¿Cuáles son las nuevas palabras?

Desde el ámbito de la medicina, la RAE ya acepta el uso de “eco” como forma abreviada de ecografía, una palabra cada vez más habitual tanto en consultas como en conversaciones cotidianas.

Mientras, el mundo digital también deja su huella lingüística con la inclusión de “loguearse”, definida como el acceso a un sistema mediante identificación y contraseña, un verbo ya normalizado entre usuarios de internet, aunque no siempre sencillo para todas las edades.

«Turismofobia» o «bocachancla», algunas de las nuevas palabras en el diccionario de la RAE. EFE

El diccionario también recoge expresiones coloquiales como “bocachancla”, aplicada a quien habla más de la cuenta, según algunos ciudadanos, o “hacerse un simpa”, muy conocida en el sector de la hostelería para referirse a irse sin pagar lo consumido.

Pero la novedad más destacada, muy frecuente en la actualidad canaria, es “turismofobia” que, según la RAE, define el rechazo al turismo masificado y la preocupación por su impacto en la calidad de vida y el medio ambiente.