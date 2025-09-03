El nuevo dique del Puerto de la Luz estará acabado en noviembre

La ampliación del muelle Nelson Mandela permitirá el atraque de buques de gran envergadura en el Puerto de la Luz con unas dimensiones de hasta 238, 50 metros

Informa: Nacho Cabrera.

El Puerto de la Luz y de Las Palmas contará a partir de noviembre con un dique de 238, 50 metros de largo. En el muelle Nelson Mandela podrán atracar buques petrolíferos de gran porte.

Beatriz Calzada, Presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Una infraestructura de 35 metros profundidad y clave para el desarrollo económico del Puerto de la Luz.

La ampliación del dique Nelson Mandela estará terminada en noviembre.

Los trabajos avanzan a buen ritmo y ya han finalizado gran parte de los trabajos de fondeo. Ofrecerá servicio de combustible a los barcos que crucen el Atlántico. La ‘Prolongación dique de La Esfinge, cuarta fase’, cuenta con un presupuesto superior a los 25 millones de euros y está cofinanciado por el Mecanismo Conectar Europa (CEF).

Un año de obras

Las obras de prolongación comenzaron en mayo de 2024. Según la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, “esta obra permitirá aumentar la capacidad del combustible servido». Además, «superará las 2.640.528 de toneladas suministradas, en 2024».

Con la finalización de estos trabajos, el Puerto de Las Palmas se convertirá en un referente en el suministro de combustible en esta parte del planeta.