El nuevo espectáculo de Omayra Cazorla llega al Auditorio Alfredo Kraus

‘Así somos’ llega al Auditorio Alfredo Kraus el próximo domingo, 2 de noviembre, a las 19:00h con Omayra Cazorla dispuesta a reírse de lo que nos hace temblar

La humorista Omayra Cazorla vuelve a casa. Tras un año intenso y transformador en todos los sentidos, la humorista del barrio capitalino de Escaleritas regresa al Auditorio Alfredo Kraus este domingo, 2 de noviembre, a las 19:00h para presentar su espectáculo, ‘Así Somos’. Es un montaje tan divertido como directo, tan irreverente como honesto. “Vuelvo con ganas. Ganas de ganas, pero no de ganar. Esta vez quiero sentir, explorar, vivirme y disfrutarme”, confiesa la artista.

Reírse de lo que duele

Omayra Cazorla se subirá al escenario de la Sala Sinfónica con un objetivo claro: reírse de lo que duele, pero sin esconder las grietas. “Hablar de la velocidad a la que vivimos, de los días en que pareciera que todo se desmorona, de la presión de ser fuertes siempre, de los dramones que cualquiera podría protagonizar sin necesidad de guionistas. Porque sí, la realidad supera a la ficción, y aquí estoy para contarlo”, sentencia.

Su obra también es “una dosis imprescindible de salud mental, esa que tanto necesitamos en estos tiempos que nos arrastran como tsunamis”. La cómica grancanaria reconoce que en el escenario ya no quiere encasillarse en el papel de la mujer guerrera y “corajienta” que siempre está al ataque. “Los años y la experiencia me han permitido flexibilizar y domar mi temperamento. No quiero ser esclava de un personaje”, afirma.

Aun así, su fórmula creativa sigue partiendo del cuerpo y de la conexión directa con quienes la miran: “Cuando me subo al escenario dejo mi yo atrás y me disocio para encarar con mi energía la representación. Pero cada vez menos: ya no me cuesta mostrarme vulnerable ante la gente que no conozco. Necesito coherencia conmigo”.

Una carrera de éxito

Ese pacto sincero y sin filtros con el público es lo que ha convertido a Omayra Cazorla en una de las humoristas más queridas y respetadas de Canarias. De actuar gratis en pequeños locales nocturnos ha pasado a llenar teatros y a ser reclamada por referentes del humor estatal como Ana Morgade, Carolina Iglesias, Eva Hache o Luis Piedrahita. Fue, además, la única humorista presente en las tres ediciones del Festival Reíslas, uno de los encuentros cómicos más relevantes del país.

Su comedia, reconociblemente canaria, bebe del orgullo de pertenencia, del respeto por la diversidad y de la voluntad de contar la vida sin maquillajes. Un humor que ha encontrado también su altavoz en redes sociales, donde se ha convertido en una de las humoristas canarias con más seguidores, gracias a su espontaneidad.

Su trabajo sobre el escenario está en constante construcción hasta el último minuto. “El público influye siempre, según la participación y las ganas que tengan de conectar con lo que se propone. Yo también me dejo guiar por esa respuesta para saber hasta dónde puedo jugar”, apunta la humorista

Las localidades pueden adquirirse a través de la página auditorioalfredokraus.es, así como en la taquilla del Auditorio Alfredo Kraus, de 16:00 a 21:00 h de lunes a viernes, y en la taquilla del Teatro Pérez Galdós, de 10:00 a 13:00 h, también de lunes a viernes.