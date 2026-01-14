Sunbeat LPA contará con el soul de Steffen Morrison, Izo Fitzroy y Jackson & The Shu Shu’s los próximos 16, 23 y 24 de enero

La Sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus vibrará al ritmo del soul los próximos 16, 23 y 24 de enero con los conciertos de Steffen Morrison, Izo Fitzroy y Gisele Jackson & The Shu Shu’s, que forman parte de la sexta edición del Festival Sunbeat LPA.

Tres conciertos de alto nivel

Reconocido como una de las voces más destacadas del soul europeo, el surinamés Steffen Morrison será quien arranque este ciclo de tres conciertos. El 16 de enero presentará su tercer álbum, ‘Legacy’.

El viernes 23 será el turno de Izo Fitzroy, quien ya estuvo hace tres años en el festival y también presentará su tercer albúm ‘A Good Woman’. Y el sábado 24 el de la americana Gisele Jackson y su banda.

El coorganizador del Sunbeat LPA 2026, Sergio Alonso, ha explicado este miércoles que este festival tiene «un público muy fiel» con prácticamente dos de los tres conciertos con el aforo completo.

Apuesta por el soul

En su presentación en rueda de prensa han participado junto a Alonso la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, y el director general de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, Tilman Kuttenkeuler. El director de Sunbeat ha señalado que se trata de una apuesta «muy importante» para la productora Jeito «porque hay muy poca oferta de este tipo de música en la ciudad».

«Creemos que complementamos muy bien la programación cultural en este sentido», ha agregado.

En cuanto a las voces protagonistas de esta edición, ha indicado que han intentado abarcar varias tradiciones del soul sobre las que han trabajado en las ediciones anteriores.

Steffen Morrison

El artista Steffen Morrison pertenece «a esa tradición europea muy afincada en Países Bajos que tiene, además, una raíz muy potente en Latinoamérica, en las colonias las antiguas colonias holandesas en Latinoamérica, Surinam», ha explicado Alonso. Destacó su «energía alucinante» sobre el escenario y considerar que el concierto «acabará siendo súper divertido».

Durante los últimos cinco años, Steffen ha ofrecido una treintena de conciertos en los escenarios de los festivales de soul, jazz y blues más reconocidos de España. En 2026 regresa con su banda habitual, Band of Brothers, para presentar ‘Legacy’ en una gira que recorrerá distintas ciudades y festivales.

Izo Fitzroy

El soul británico de Izo Fitzroy, que tiene una fuerte influencia del gospel, vuelve al Auditorio Alfredo Kraus porque a los organizadores les gustó «muchísimo» la primera vez que estuvo aquí.

Y es que, a juicio de Alonso, quien antes de sacar su primer disco estuvo años dirigiendo coros gospel, «es de las cosas más elegantes que hemos visto en el ciclo estos años».

Gisele Jackson

Gisele Jackson, que ha realizado giras por más de 18 países de América del Norte, Europa, Asia y África, y cuya proyección internacional se consolidó con el éxito mundo ‘Love Commandments’, trae a Las Palmas de Gran Canaria la tradición soul de Estados Unidos más clásica, «una oferta potente, sólida» y también «con muchísima energía».

Alonso ha asegurado que su experiencia es que «en todas las ediciones del Sunbeat es muy raro que no acabe la gente de pie bailando y pasándoselo muy bien. Es el último objetivo de la programación».

El evento cuenta con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la coproducción de la Fundación Auditorio Alfredo Kraus.