Tras la carrera a pie de la marea rosa llegó el momento del festival de fitness y aeróbic

Más de 3.000 mujeres se han echado este domingo a la calle, con el objetivo principal de visibilizar la lucha contra el cáncer de mama. Lo han hecho en una nueva edición de la Carrera de la Mujer.

Informa. RTVC.

Antía Castro, del equipo Oysho, se ha impuesto al resto de mujeres que han conformado la “Marea Rosa”. Se trata del mayor evento deportivo femenino de Europa. Cada uno de sus pasos simboliza la lucha contra el cáncer de mama, la violencia de género y el fomento de hábitos de vida saludable.

Desarrollo del evento

Un recorrido de 5 kilómetros que salió desde la Plaza de Canarias, para llegar al Auditorio Alfredo Kraus y tras recorrer el paseo marítimo de Las Canteras. Una vez finalizada la carrera a pie, llegó el momento del festival de fitness y aeróbic.

El circuito nacional de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana 2026 contó con el patrocinio principal de Central Lechera Asturiana, Oysho y Banco Santander, junto a Marlene,Octopus Energía y Neutrógena. Con la colaboración de Cosmo, Cadena Dial y Daiichi-Sankyo Astrazeneca y con el apoyo de los ayuntamientos de todas las ciudades del circuito.