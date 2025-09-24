La resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Las Palmas, da cumplimiento a los informes técnicos de impacto acústico elaborados y resoluciones judiciales

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha resuelto que las terrazas de Guanarteme sólo podrán operar de 08.00 a 22.00 horas para que su actividad sea compatible con el derecho al descanso de los vecinos de Joaquín Costa, Lucas Navarro, Fernando Guanarteme, Los Martínez de Escobar y la plaza de Los Betancores.

Por lo tanto, la resolución, de la que el Consistorio ha informado en un comunicado, da cumplimiento a los informes técnicos de impacto acústico elaborados y a resoluciones judiciales y se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Las Palmas.

Este acuerdo establece un horario único de funcionamiento para todas las terrazas ubicadas en el ámbito delimitado, con media hora adicional, hasta las 22.30 horas, para el desalojo y la limpieza de los locales todos los días de la semana.

La medida responde al cumplimiento de una sentencia que ordena al Ayuntamiento a adoptar medidas para reducir los niveles de ruido en el entorno urbano de la calle Joaquín Costa y proteger la convivencia ciudadana, detalla la corporación en su nota.

Marco de seguridad

Los estudios técnicos realizados «confirmaron la necesidad de adoptar limitaciones horarias«, tras «constatar» que las actividades de hostelería «generan molestias que superan los umbrales de ruido permitidos» en la zona. La resolución será de aplicación tanto a las terrazas con autorización vigente como a las futuras solicitudes que se presenten mientras se mantenga en vigor esta regulación.

Imagen de archivo de la calle Joaquín Costa y alrededores en Las Palmas de Gran Canaria.

Al respecto, el concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, ha indicado que esta resolución busca «compatibilizar la actividad económica de la hostelería con el derecho al descanso de los vecinos y vecinas, y hacerlo con garantías jurídicas y técnicas”.

En este sentido, el Ayuntamiento seguirá trabajando para que «los locales puedan desarrollar su actividad en un marco de seguridad», pero también «garantizando que se respeten los límites legales de ruido y la convivencia con los vecinos y vecinas”.