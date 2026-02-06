El nuevo Hospital Insular de Lanzarote, terminado al 95 %

El Servicio Sanitario de Lanzarote asegura que el traslado será los próximos meses, pero la fecha aún está por decidir

El nuevo edificio anexo al Hospital José Molina, al que se trasladará el Hospital Insular de Lanzarote, está terminado en un 95 %, pero la fecha para su traslado, que será en los próximos meses, está aún por decidir, según ha informado este viernes en una visita al centro el gerente de los servicios sanitarios de la isla, Pablo Eguia.

Hospital José Molina Orosa, Lanzarote. Fotograma RTVC.

El edificio principal del Hospital Insular acaba de cumplir 75 años y un informe de 2019 indica que tiene graves deficiencias, ha explicado Eguia durante la visita en la que también ha detallado que se trasladarán todos los servicios asistenciales y el llamado Hospital de Día y que en la actual ubicación sólo quedará la residencia geriátrica anexa.

Arquitectura del nuevo edificio

El nuevo edificio tiene tres plantas, incluyendo la planta baja, y está conectado al José Molina por una pasarela. La planta baja no contempla habitaciones aunque, si fuera necesario, se puede transformar en caso de necesidad. Esta se va a destinar al servicio de geriatría del Hospital Insular, a la actividad ambulatoria, con consultas médicas, consultas de enfermería, psicología, logopedia, sala de terapia ocupacional, un gimnasio y el Hospital de Día.

En la primera planta habrá tres unidades: una de cuidados intermedios, «que es una unidad novedosa que los profesionales llevamos reclamando muchas décadas en este hospital», ha explicado el gerente, y que contará con ocho camas, una planta de hospitalización de neumología con 12 camas y una de oncohematología, que van a tener 24 camas en 12 habitaciones.

La segunda planta tiene dos secciones de 26 camas cada una, una para agudos y otra de recuperación funcional, de media y larga estancia, y toda la superficie es para la geriatría del Hospital Insular.

Eguia ha señalado que la inversión final en el edificio ha ascendido a 15 millones de euros, adelantando que en marzo se podrá hacer una previsión realista sobre el traslado, que tendrá lugar en los próximos meses.

El futuro de los centros de salud

El gerente de los servicios sanitarios de Lanzarote ha indicado que el futuro del antiguo edificio y de los 15 centros de salud y consultorios, incluida la construcción de los de Playa Honda y Argana y la ampliación prácticamente la totalida, se definirá en un plan director que se entregará en marzo y marcará la hoja de ruta.

«Ese documento lo vamos a trasladar a la Consejería, que evaluará el documento y establecerá una estrategia para los dos hospitales y para los 15 centros de salud de la isla. Estamos al límite de capacidad y este era un balón de oxígeno que de alguna manera hemos tenido que redistribuir», ha agregado.

Ante las críticas por el traslado, Eguia ha manifestado que entiende la preocupación, pero que «hay elementos técnicos que se conocen desde el año 2019 que imposibilitan la reforma para el uso de Hospital de ese edificio principal por sus limitaciones arquitectónicas y el volumen que tiene».

Además, ha indicado que el edificio cuenta con protección patrimonial y debe conservarse, aunque, debido a sus 75 años de antigüedad, presenta «mucha dificultad» para seguir funcionando como hospital, por lo que un equipo redactor integrado por 13 personas determinará qué usos serán viables tanto en el inmueble como en la parcela.