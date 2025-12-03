Este permiso beneficiará a familias con hijos menores nacidos desde agosto de 2024 y se solicitará a través del portal de la Seguridad Social

El nuevo permiso retribuido de dos semanas para cuidado de hijos podrá pedirse desde enero de 2026. RTVC

El nuevo permiso retribuido de dos semanas para el cuidado de hijos de hasta ocho años de edad se podrá solicitar desde el 1 de enero de 2026, siempre que el niño haya nacido a partir del 2 de agosto de 2024.

La Seguridad Social ha informado en un comunicado de que ha puesto en marcha este miércoles una campaña informativa para comunicar a los 365.747 potenciales beneficiarios de esta prestación que pueden solicitarla desde enero y hasta que el niño cumpla ocho años.

El organismo ha iniciado el envío de correos y mensajes móviles a los potenciales beneficiarios, y también utilizará cartelería informativa.

Ampliación de los permisos por cuidados de hijos

Este verano se aprobó una ampliación de los permisos por nacimiento y cuidado, con una semana adicional de permiso por nacimiento (hasta un total de 17 semanas) y otras dos por cuidado (cuatro en caso de familias monoparentales), que pueden disfrutar los padres de niños nacidos o adoptados a partir del 2 de agosto de 2024 de manera flexible hasta que el menor cumpla los ocho años.

El nuevo permiso se puede solicitar a través del portal de prestaciones de la Seguridad Social, con una antelación máxima de 15 días y siempre que se haya avisado a la empresa con al menos 15 días de antelación para que el empleador envíe el certificado de empresa con la fecha de inicio y final del descanso.