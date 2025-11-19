Nuevos servicios del 012 para la comunidad educativa de Canarias

El servicio telefónico 012 incorpora un refuerzo del soporte técnico y administrativo para resolver dudas de centros y familias



La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha nuevos servicios del teléfono 012 para la comunidad educativa, tanto para centro como para familias. Con el refuerzo del soporte técnico y educativo, facilitará asistencia directa en trámites educativos, uso de plataformas digitales y consultas generales, tanto para familias como para alumnado y personal docente.

Refuerza así la atención a la comunidad educativa a través del Servicio de Información y Atención Ciudadana del Gobierno de Canarias, 012, que incor nuevos mecanismos de soporte en coordinación con el Centro de Atención al Usuario de la Consejería (CAU_CE).

Esta ampliación se enmarca en el Plan de Simplificación Administrativa y de Mejora de la Gestión de la Educación en Canarias, impulsado por la Viceconsejería de Educación, con el objetivo de facilitar los trámites y mejorar la experiencia de la ciudadanía y refuerza el papel del 012 como punto centralizado de información y apoyo técnico, ofreciendo asistencia directa en trámites educativos, uso de plataformas digitales y consultas generales, tanto para familias como para alumnado y personal docente.

Asesoramiento

El 012, a través de su Servicio de Soporte Digital, presta asesoramiento en el uso de la sede electrónica del Gobierno de Canarias. Especialmente en lo referente a identificación y firma digital (certificado digital o Cl@ve permanente), así como en incidencias con navegadores o requisitos de acceso.

Además, el servicio ofrece orientación específica para numerosos procedimientos vinculados a la Consejería de Educación, como incidencias en plataformas educativas (Medusa y CAMPUS), consultas sobre el decreto de deportistas de alto rendimiento, dudas relacionadas con la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), homologación de títulos de otras nacionalidades, procedimiento de evaluación y acreditación de competencias, expedientes del personal docente, becas, ayudas, admisión y matrícula.

Servicios que ya prestaba en educación

Históricamente, el servicio de atención telefónica 012 ya incluía una amplia cartera de servicios educativos. Entre ellos destacan la información general sobre trámites, la orientación y derivación a los organismos competentes, la gestión de citas previas y la atención en ámbitos como acoso escolar, residencias, ayudas alimentarias, directorio de centros, consultas sobre alumnado, personal docente, listas de empleo, procesos selectivos, admisión, matrícula, ayudas escolares o pruebas oficiales, y gestión de citas previas tanto para registro como para información.

La reciente coordinación con el CAU_CE ha permitido incorporar nuevos mecanismos de atención telefónica de primer nivel, especialmente orientados al soporte técnico de plataformas y servicios educativos digitales. Entre ellos se incluye la resolución de incidencias comunes en las aplicaciones para dispositivos móviles con las que actualmente cuenta la Consejería, los servicios de teleformación, las aulas virtuales o el entorno educativo de Google.

Del mismo modo, en el caso de aquellas incidencias que requieran de una intervención más compleja, el 012 escala la consulta al servicio CAU_CE con toda la información recopilada, con el objetivo de garantizar la prestación de un servicio de gestión más rápido y eficaz.

Con este refuerzo, el Gobierno de Canarias, a través del área que dirige Poli Suárez, avanza hacia un modelo de atención más ágil, accesible y coordinado, que mejora la experiencia de las familias, el alumnado y el personal docente, y que sitúa la simplificación administrativa como uno de los ejes centrales de la modernización del sistema educativo canario.