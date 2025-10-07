La actuación supone una inversión superior a los 9,4 millones de euros

Las obras del nuevo Instituto de Educación Secundaria (IES) Las Chafiras, en el municipio tinerfeño de San Miguel de Abona, se inauguraron este martes en un acto simbólico de colocación de la primera piedra.

La ceremonia marcó el inicio de una de las infraestructuras educativas más esperadas en el sur de Tenerife, integrada en el Plan de Choque de Infraestructuras Educativas del Ejecutivo autonómico, y supone un paso decisivo en la modernización de la red pública de centros de la isla.

Combatir el crecimiento demográfico

El nuevo centro contará con 22 unidades escolares —16 para Educación Secundaria Obligatoria y 6 para Bachillerato— y se levantará sobre una parcela de 11.929 metros cuadrados. Con una inversión de 9.426.611,13 euros, el Gobierno de Canarias la ha financiado de manera íntegra.

Por otro lado, esta actuación permitirá reforzar la oferta educativa en una de las zonas con mayor crecimiento demográfico del archipiélago, dando respuesta a la demanda creciente de plazas escolares en San Miguel de Abona y su entorno.

A propósito de la nueva edificación, el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, recordó que su creación «se integra dentro del ambicioso Plan de Choque de Infraestructuras Educativas para el Sur de Tenerife».

Impulsan la construcción del nuevo IES Las Chafiras tras el crecimiento poblacional en el sur de Tenerife / Imagen cedida por el Gobierno de Canarias

Esta estrategia la diseñó el Gobierno de Canarias para dar respuesta al fuerte crecimiento demográfico que soporta actualmente la red de centros públicos en el sur de Tenerife y cuenta con un presupuesto de 84,2 millones de euros.

Por su parte, el consejero de Educación, Poli Suárez, destacó que la construcción del nuevo IES Las Chafiras “será una obra muy importante no solo para San Miguel de Abona, que lleva esperando mucho tiempo este centro, sino para toda la comarca sur de Tenerife”.