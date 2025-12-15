El festival acercará a Fuerteventura una propuesta dedicada al compositor austriaco

La Filarmónica de Gran Canaria (OFGC), bajo la dirección de Karel Mark Chichon y con un monográfico de obras de Mozart, encabeza la programación de la 42 edición del Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC) en Fuerteventura.

La obra de Mozart encabezará el Festival Internacional de Música de Canarias. Imagen cedida por el Cabildo de Fuerteventura

Según anunció este lunes el Cabildo majorero, este será uno de los seis destacados conciertos que se ofrecerán al público entre el 14 de enero y 7 de febrero, la mayor parte de ellos en el Palacio de Formación y Congresos, además de en el Auditorio de Antigua.

Programación con propuestas atractivas

La programación del 42 FIMC arrancará en Fuerteventura el miércoles 14 de enero con el concierto de Guiguan Project ft. Markus Stocknausen en el Palacio de Formación y Congresos, a las 20:30 hora canaria, detalla.

Esta lista de eventos incluye también otras destacadas formaciones como el Ensemble Il Giardino d’Amore, la soprano Raquel Lojendio con la pianista Chiky Martín y el joven pianista Gabriel Ducatenzeiler.

A ello se suman dos atractivas propuestas de la sección En Paralelo, que incluyen el último espectáculo de la compañía Pieles, titulado ‘Arahal’, y el concierto de Guiguan Project con el trompetista Markus Stockhausen, subraya la nota.

Bajo la dirección de Karel Mark Chichon, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria será la protagonista del siguiente concierto en tierras majoreras. Esta será el viernes 16, a las 20:30 hora canaria, en el Palacio, donde presentan un monográfico de Mozart: la obertura de ‘La finta giardiniera’, la Sinfonía Concertante y la Sinfonía nº 29.

Todas ellas son obras de la década de los setenta del siglo XVIII, del periodo en el que el que el genio debía compaginar su trabajo como músico asalariado en la Corte de Salzburgo con su inagotable creatividad y producción. Para la Sinfonía Concertante, contarán con solistas de la orquesta: Sergio Marrero (violín) y Adriana Ilieva (viola).

Imagen del cartel. Gobierno de Canarias

Últimas fechas en la isla

La compañía Pieles presentará su nuevo espectáculo el lunes 19, también en el escenario capitalino, a las 20:30 hora canaria. Bajo el título ‘Arahal. Un lugar donde descansar’, una propuesta interdisciplinar que conecta Canarias, el norte de África y el legado sefardí.

El joven pianista Gabriel Ducatenzeiler actuará el sábado 24 de enero el Auditorio de Antigua, a las 20:00 hora canaria. Esta se trata de una ocasión para conocer la versatilidad y virtuosismo de uno de los pianistas con mayor proyección de las islas, formado en Gran Canaria y Alemania, y que con apenas 23 años ha ganado ya varios premios y desarrolla una activa carrera como concertista.

Il Giardino d’Amore hará una parada en Fuerteventura el sábado 31 de enero, con un programa que recorre el barroco alemán, italiano y francés: Vivaldi, Leclair, Rebel Westhoff, Bach, Tartini, Locke y Purcell. Bajo la dirección del violinista Stefan Plewniak, estarán en el principal escenario capitalino, a las 20.30 horas.

Finalmente, el concierto de clausura en Fuerteventura será el sábado 7 de febrero con la soprano canaria Raquel Lojendio, acompañada de la pianista madrileña Chiky Martín, en este mismo escenario.