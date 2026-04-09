Estos vehículos aéreos realizaran labores de vigilancia, control y seguimiento en zonas de difícil acceso

El Cabildo de Tenerife ha incorporado ocho nuevos drones al dispositivo de protección del medio natural de la isla, que desarrollarán, entre otras, labores de vigilancia, control y seguimiento en zonas de especial complejidad orográfica y difícil acceso.

Rosa Dávila, presidenta del Cabildo insular, asistió este jueves a la presentación de estas ocho nuevas unidades en el Malpaís de Güímar, municipio de esta isla. Siete de estos vehículos se destinarán a agentes de medioambiente y uno de altas capacidades para la unidad de incendios.

Despliegue rápido y tecnología avanzada

Con estas nuevas adquisiciones, el Cabildo eleva a 14 el número total de unidades operativas, y refuerza así su capacidad de respuesta ante incidencias en el entorno natural, según una nota de la corporación insular.

Esta nota informa de que los nuevos equipos permiten un despliegue rápido y eficiente, especialmente en el caso de los drones ligeros, que facilitan la inspección inmediata ante posibles infracciones o situaciones de riesgo.

Por su parte, el dron destinado a incendios incorpora tecnología avanzada con hasta 45 minutos de autonomía, cámara térmica y telémetro láser, herramientas clave para la prevención, seguimiento y extinción de incendios forestales.

Ochos drones se incorporan en Tenerife para la vigilancia de su medio natural / Archivo RTVC

Salto cualitativo con formación de pilotos

Dávila destacó que la incorporación de esta tecnología supone un salto cualitativo en la forma de protección del territorio ya que permite actuar con mayor rapidez, precisión y seguridad, especialmente en zonas donde el acceso por tierra es complicado.

Además de las tareas de vigilancia, estos dispositivos permitirán reforzar actuaciones como el control de vertidos, la detección de construcciones ilegales, la investigación de causas de incendios y la realización de levantamientos topográficos, gracias a la obtención de información visual y térmica en tiempo real.

El Cabildo ha acompañado esta inversión con una formación de 21 pilotos entre técnicos y agentes, que operan bajo los estándares de seguridad exigidos por la normativa vigente.