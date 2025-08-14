La UD Las Palmas realiza su ofrenda floral a la Virgen del Pino.

A cuatro días de abrir la temporada 2025-2026, la UD Las Palmas visitaba la Basílica de Nuestra Señora del Pino para realizar su tradicional ofrenda a la patrona de la Diócesis de Canarias

La UD Las Palmas visitó este pasado miércoles a la Virgen del Pino, en el municipio grancanario de Teror. Este acto tuvo lugar 4 días antes del partido con el que abrirá la temporada 2025-2026 en LaLiga Hypermotion, ante el FC Andorra, el próximo domingo en el Estadio de Gran Canaria.

La UD Las Palmas en la Basílica de Nuestra Señora del Pino/ Imagen: UD Las Palmas.

Como viene siendo habitual cada año antes del comienzo liguero, el consejo de administración, el cuerpo técnico y la plantilla se desplazaron hasta la villa mariana, donde fueron recibidos por el alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, junto a miembros de la corporación local, y al párroco, Jorge Martín de la Coba.

Ofrenda de la UD Las Palmas a la Virgen del Pino/ Imagen: UD Las Palmas.

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y el jugador Jonathan Viera se encargaron de realizar la ofrenda floral a la patrona de la Diócesis de Canarias.

Jonathan Viera, posible primer capitán del equipo

La plantilla subió al Camarín de la Virgen del Pino, aunque resultó significativo que fuese Jonathan Viera quien depositase el ramo de flores y se fotografiase junto al presidente. Un hecho que hace indicar que el futbolista de La Feria será el primer capitán del equipo para esta temporada que está a punto de comenzar, por delante de Kirian Rodríguez, Álex Suárez y Sandro Ramírez.

Aficionados de la UD Las Palmas durante la ofrenda/ Imagen: UD Las Palmas.

Miguel Ángel Ramírez manifestó dentro de la Basílica que como cada año han acudido «a renovar nuestros votos, porque creemos de verdad en la Virgen del Pino y la veneramos». Asimismo, a pesar del descenso a Segunda División, recordó que «el éxito en la vida es levantarse cada mañana, y en el deporte se gana y se pierde; la temporada pasada no salió como queríamos, pero afrontamos la nueva con la misma ilusión, y seguro que saldrá bien, con nuestra Virgen al lado».