La reforma del estadio de Gran Canaria para el Mundial de 2030 se adjudicará a las empresas OHLA y Sando, que se han comprometido a hacerla en 30 meses por 206 millones

La mesa de contratación del Instituto de Deportes del Cabildo de Gran Canaria ha propuesto adjudicar la reforma del estadio de la isla para el Mundial de 2030 a las empresas OHLA y Sando, que se ha comprometido a realizarla por 206,3 millones de euros (192,8 millones más IGIC), 28,5 millones por debajo del presupuesto de licitación (234,8 millones).

Las UTE Ferrovial, OHL y Sacyr optaban a la obra de reforma del Estadio de Gran Canaria

Según ha informado el Cabildo de Gran Canaria, propietario del estadio, OHLA y Sando plantean un plazo para completar las obras de 30 meses, lo que permitiría disponer de la infraestructura deportiva un año antes de que comience el Campeonato del Mundo de Fútbol.

Propuesta de adjudicación provisional

La propuesta de adjudicación tiene aún carácter provisional, precisa la corporación insular, que recalca que ninguno de los tres grupos que optaban al contrato ha incurrido en bajas temerarias.

Completada la apertura y valoración de todos los sobres correspondientes al procedimiento de contratación, el expediente encara ahora sus siguientes pasos administrativos, con la previsión de que el contrato pueda formalizarse a finales de noviembre, con lo que a partir de ese momento se podrían comenzar las obras.

El proyecto contempla actuaciones de gran relevancia sobre el recinto deportivo, entre las que se encuentran la demolición de las varias estructuras que deban ser sustituidas para ejecutar la nueva configuración del estadio, así como la posterior implantación de nuevos elementos y la colocación de la cubierta.

A la reforma del estadio de Gran Canaria, que quedó desierta antes del verano en una primera licitación, optaban tres grupos empresariales: OHLA con Sando; Ferrovial, con San José e Iniciativas Canarias; y Sacyr con Construplan y Bitumex.