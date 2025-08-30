ES NOTICIA

‘Aprender Jugando La Palma’ regresa de Londres con 28 medallas de la Olimpiada Mundial de Deportes Mentales

Los jóvenes han asistido con la responsable de la Selección Canaria Junior de Deportes Mentales, Verónica Candelaria Sánchez

En la 29ª edición de las Mind Sports Olympiad, tres jóvenes de 13 y 16 años con muchos años de experiencia en juegos de inteligencia han asistido con la responsable de la Selección Canaria Junior de Deportes Mentales, Verónica Candelaria Sánchez, a Londres por 10 días para participar en las máximas competiciones de deportes mentales del mundo.

En total, Mario Hernández Concepción, Borja Plasencia y Fabián Pérez (este último es su primer año en la selección canaria de deportes mentales), se han traído 28 medallas. Mario Hernández consiguió ganar el mayor galardón junior del evento: el pentamind junior de deportes de esta categoría, el título de del mundo junior de deportes mentales, los títulos de maestro internacional en las disciplinas de Stratego Duel y Continuo al ganar el campeonato mundial y el título de gran maestro en el pentamind junior.

Se trata de unas competiciones donde deben enfrentarse a unas mentes brillantes de todas las edades y diferentes países del mundo.

