Olmedo y Miret firman un duelo para la historia en la Maratón de Reventón El Paso

En la Maratón de Reventón El Paso, la grancanaria Claudia Mola se impone en la categoría femenina con solvencia

La grancanaria Claudia Mola en el Reventón El Paso / Reventón El Paso

La Maratón de Reventón El Paso Fred.Olsen Express 2026 dejó un espectáculo digno de ser recordado durante mucho tiempo. Mario Olmedo y Josep Miret protagonizaron un vibrante y emocionante mano a mano que se resolvió en la mismísima Avenida Islas Canarias de El Paso, lugar en el que nace y muere la carrera pasense. Apenas cinco segundo separaron al granadino del catalán, un final agónico que hizo las delicias de los numerosos espectadores que se daban cita en la céntrica avenida palmera. Mucho más convincente y sólida fue la victoria de Claudia Mola también en la distancia 42k.

Maratón

La gran pugna de la jornada lo protagonizaron Mario Olmedo y Josep Miret. El granadino y el catalán se distanciaron del resto desde el principio y ya a la altura de El Depósito ya se trataba de un mano a mano entre ambos. Se fueron intercambiando el primer y el segundo puesto hasta que en el Refugio del Pilar Miret logró una mínima ventaja que logró recortar Olmedo con mucho sufrimiento. La disputa se solucionó en la Avenida Islas Canarias, casi en un cuerpo a cuerpo.

Tras más de tres horas de esfuerzo extremo por los senderos palmeros, Olmedo logró cruzar la meta en primera posición con un tiempo de 3:26:16. Miret entró en meta a tan solo 5 segundos de diferencia. Un margen mínimo para una prueba de esta distancia, lo que refleja el nivel de competitividad y el ritmo de «vértigo» que ambos mantuvieron hasta el arco final. El podio de honor lo completó Diego Gómez Simón, quien realizó una carrera muy sólida para asegurar la tercera plaza, con una diferencia de 11 minutos y 25 segundos respecto al ganador.

La segunda prueba más exigente de la jornada, la Maratón, con sus 42 kilómetros y un desnivel acumulado de 4.974 metros, coronó a Claudia Mola como la gran heroína de esta distancia. Mola dio una lección de gestión de energía y fortaleza mental, cruzando el arco de meta con un tiempo de 5:04:41. La corredora grancanaria se mantuvo en la segunda posición hasta la subida al Reventón, en la que enganchó la primera posición y ya no la soltó la Avenida Islas Canarias de El Paso.

Por detrás, la lucha por el segundo puesto fue vibrante, con una Cristina San Emeterio que nunca se rindió y finalizó a solo 3:39 de la ganadora, aunque estuvo comandando la prueba hasta el Reventón. El podio femenino de la distancia mítica de los 42K lo cerró Lara Esther Rodríguez, quien completó la épica travesía con una diferencia de 45:18.

Classic

La categoría masculina fue un auténtico duelo de titanes. Francisco Castillo Sastre se alzó con la victoria tras completar el exigente recorrido en 2:38:09. Su triunfo no fue sencillo, pues tuvo que mantener a raya a un combativo Jorge Hernández González, quien cruzó la meta a escasos 38 segundos de diferencia. Protagonizando uno de los finales más apretados y emocionantes de la jornada. El tercer escalón del podio fue para Samuel Santana Rosas, quien con una diferencia de 2 minutos y 28 segundos respecto al líder, se colgó el bronce.

En la categoría femenina, la gloria fue para Piedad Herrera, quien dio una exhibición de fuerza y resistencia sobre el exigente y veterano perfil de la Classic. Herrera detuvo el cronómetro en 3:23:46, marcando el ritmo de la carrera desde los puntos de control clave. La plata fue para Lorena Rodríguez González, quien mantuvo un ritmo constante para finalizar a 1 minuto y 24 segundos de la ganadora y llegando a línea de meta bastante acalambrada. Por su parte, Ana Rivero Cabezas cerró el podio femenino, llegando a la meta con una diferencia de 2 minutos y 49 segundos respecto a Herrera.

Sprint

En la modalidad Sprint, que planteaba un desafío de 17 kilómetros, el corredor Aythami Brito Henríquez se alzó con una victoria incontestable. Con una zancada firme y una gestión impecable del terreno, Brito detuvo el cronómetro en 1:13:57. Una marca que le permitió cruzar la meta en solitario y saborear el triunfo ante el aplauso del público. La batalla por los puestos de honor fue intensa tras sus pasos; Alejandro Díaz Díaz se adjudicó la segunda posición, cruzando la línea de meta apenas 1 minuto y 47 segundos después del líder. Mientras que el podio lo completó Arezki Habibi Núñez, quien cerró el cajón masculino con una diferencia de 3 minutos y 31 segundos respecto al ganador.

En la categoría femenina la corredora María Benito ofreció una auténtica lección de trail. Benito cruzó la línea de meta con un tiempo imponente de 1:32:12, coronándose como la vencedora indiscutible tras dominar gran parte de la carrera con solvencia. Tras ella, la lucha por los puestos de podio fue feroz. La segunda plaza fue para Yennifer Camacho Toledo, quien llegó a 5 minutos y 45 segundos de la ganadora, demostrando una gran resistencia. El podio femenino lo completó Marta Pueyo Yeguas, con una diferencia de 9 minutos y 21 segundos respecto a la cabeza, cerrando un cajón de mucho nivel.

Starter

Casi de forma paralela, la modalidad Starter ofrecía un espectáculo de pura explosividad. En esta distancia corta de 8 kilómetros, diseñada para corredores que buscan ritmos vertiginosos, Cristian Pulido Pérez no dio tregua a sus rivales. Pulido voló literalmente sobre el trazado para firmar un tiempo de 35 minutos y 27 segundos, consolidándose como el corredor más rápido de la mañana en esta distancia. A una distancia considerable de la cabeza, Moisés González Franco logró asegurar la medalla de plata al llegar a 3 minutos y 21 segundos del vencedor. Seguido muy de cerca por Hugo del Cristo Cabrera, quien finalizó en tercera posición con una diferencia de 4 minutos exactos respecto al primer clasificado.

Una vez más, María Camacho Pérez voló en casa, ante su público. Con un ritmo endiablado, la corredora del Brisas detuvo el cronómetro en un fantástico 44:41, asegurándose el triunfo. La segunda clasificada, Iris Santana Montesdeoca, protagonizó una gran actuación, entrando a 6 minutos y 20 segundos de la vencedora. Finalmente, la medalla de bronce fue para Yasmina Sánchez Rodríguez, quien completó el recorrido a 7 minutos y 48 segundos del primer puesto.