El organismo internacional recuerda que el derecho internacional prohíbe ataques contra objetivos energéticos y puentes que afecten a la población

La ONU advierte a Donald Trump sobre la ilegalidad de atacar infraestructuras civiles en Irán. El presidente estadounidense amenaza con destruir puentes y centrales si Teherán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz. El ultimátum de la Casa Blanca finaliza este martes por la noche tras una prórroga de veinticuatro horas.

Fotografía de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.). EFE/EPA/ Shawn Thew

Stéphane Dujarric, portavoz de la Secretaría General, comparece ante los medios con un mensaje contundente. El funcionario afirma que las normas internacionales impiden agresiones contra instalaciones de suministro energético. Esta prohibición protege a los ciudadanos de daños colaterales excesivos durante cualquier tipo de hostilidad militar.

Además, la organización recalca que los puentes y carreteras poseen naturaleza civil. Un ataque contra estos elementos constituye una violación clara de los acuerdos internacionales vigentes. El portavoz insta a todas las partes a cumplir estrictamente con sus obligaciones legales.

Dujarric subraya que el secretario general rechaza cualquier ofensiva contra estructuras básicas. La ONU mantiene una postura firme sobre la protección de servicios esenciales para la vida humana. Por ello, recuerda que las centrales eléctricas no pueden figurar como objetivos bélicos.

Tensión en el estrecho de Ormuz

El conflicto escala tras la decisión de Irán de bloquear el paso marítimo más estratégico. Trump exige la reapertura inmediata de esta vía fundamental para el comercio de petróleo mundial. El mandatario asegura que desatará el infierno si Irán ignora sus exigencias económicas.

Sin embargo, el presidente estadounidense reconoce que existe una propuesta de paz reciente. Aunque define el documento iraní como significativo, considera que todavía resulta insuficiente para sus intereses. Esta situación mantiene en vilo la estabilidad energética y política de la región.

Por su parte, las Naciones Unidas presionan para lograr una salida negociada al enfrentamiento. El organismo insiste en que no existe una alternativa viable a la paz internacional. Las autoridades mundiales piden agotar la vía diplomática antes de iniciar acciones armadas.