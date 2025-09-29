Cerca de 5.000 médicos optan a una plaza en la fase de concurso oposición de estabilización del Servicio Canario de Salud, exámenes que se prolongarán hasta el próximo 5 de octubre en todas las islas

La OPE de estabilización sanitaria arranca este lunes en Canarias. La fase de concurso-oposición de estabilización sanitaria del Servicio Canario de Salud, que afecta al grupo A1 Sanitario y al personal de Gestión y Servicios del grupo A1, se prolongará hasta el próximo 5 de octubre, un proceso de estabilización al que se presentaron más de 160.000 solicitudes para unas 12.000 plazas.

La OPE de estabilización sanitaria arranca este lunes en Canarias con casi 5.000 médicos en busca de una plaza.

Este proceso extraordinario de oferta pública de empleo para la estabilización del personal del Servicio Canario de Salud (SCS), una OPE a la que están llamados 4.974 médicos y facultativos del grupo A1 Sanitario que optan a 2.323 plazas y otros 1.215 aspirantes con titulación superior del grupo A1 de Gestión y Servicios, comienza envuelta en polémica por el rechazo de la convocatoria suscitado entre los sindicatos de Empleados Públicos de Canarias (Semca) y el Médico de Canarias (CESM) y que llevó a la huelga a los profesionales sanitarios durante cuatro jornadas la semana pasada.

Ambas fuerzas sindicales critican que se haya convocado exámenes para obtener plaza fija sin adjudicar las vacantes del concurso de méritos (la primera fase del proceso y en la que se suelen repartir el 80% de las plazas), por lo que todos los que quieran estabilizar su situación deberán presentarse a la prueba, pese a estar aceptados en la primera lista.

Aunque hasta la fecha, la Consejería de Sanidad únicamente ha resuelto la estabilización de 72 plazas del concurso de méritos de los médicos, los paros se han suspendido temporalmente hasta que finalicen las pruebas de oposición el próximo 5 de octubre. En el caso del subgrupo A1 de personal de Gestión y Servicios, con quince categorías, cinco ya están en fase de adjudicación de plaza. De las quince, nueve cuentan con fase de concurso-oposición, según la Consejería.

61 categorías de especialidades

Entre las 61 categorías afectadas por la convocatoria del concurso oposición se encuentran especialidades de facultativos como los de Anatomía Patológica, Medicina Intensiva Endocrinología y Nutrición, Cirugía General y Cirugía Pediátrica y pediatría y todas sus áreas, que serán los primeros en realizar el examen.

Les seguirán otras convocatorias que incluyen a los médicos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria o los de Admisión y pediatras de Atención Primaria entre otras.

Una vez se realice esta primera fase de exámenes, se continuará con los siguientes grupos de categorías profesionales en los próximos meses conforme se vaya cumpliendo el calendario previsto.