La fase previa del torneo del Open Foncal 3.0, que comenzó el 6 de abril y cuenta con la participación de 194 deportistas, sigue su curso en la ronda de cuartos de final

El Open Foncal 3.0 reúne en Gran Canaria a los mejores talentos del pádel regional

La competición no federada del Open Foncal 3.0 de pádel se sigue desarrollando, con un rotundo éxito de participación y un gran ambiente deportivo, en las pistas del Gran Canaria Tenis & Pádel Center, sede principal, y en la instalación de La Galera, sede secundaria, consolidándose como el punto de partida de uno de los torneos de pádel más destacados del panorama canario.

Los deportistas no federados, alrededor de doscientos, comenzaron su aventura el pasado 6 de abril y han alcanzado, de manera brillante, los cuartos de final en la 3ª y 4ª categoría masculina, femenina y mixta, poniendo de manifiesto el compromiso del Open Foncal por abrir el evento a todos los públicos, fomentando la participación y el acceso al deporte con un gran nivel de competición y una elevada participación.

La histórica edición de la prestigiosa cita deportiva ha dado un importante salto cualitativo y cuantitativo al obtener la categoría oro, la máxima distinción federativa en Gran Canaria, posicionándose como uno de los eventos de referencia del pádel en Canarias.

Así, el representante de In Play Eventos, Néstor Morales, mostró su satisfacción por la acogida y las ganas de jugar al pádel de todos los participantes: “Nos sorprenden positivamente las enormes ganas de participar y de divertirse que muestran los deportistas y eso es algo de lo que también disfrutamos los que llevamos tiempo en este mundo. Queremos situar a In Play como una marca top en la organización de Eventos de Pádel en la que mezclamos lo mejor de Canarias con el mundo totalmente amateur para el disfrute al máximo del pádel”, explicó.

Casi 400 participantes federados en una cita para la historia

Organizado por la empresa In Play Eventos y con el patrocinio principal de Foncal, empresa líder en Canarias de suministro de materiales de fontanería, climatización, construcción y energía solar, el torneo contará conmás de 360 participantes entre todas sus categorías en la apertura de la competición federada que se celebrará en dos sedes: el Gran Canaria Tenis and Pádel Center, como instalación principal con ocho pistas panorámicas de última generación, y las instalaciones de La Galera en Tamaraceite, que complementan la actividad del torneo.

Con la participación de jugadores de mayor nivel y la disputa de cinco categorías masculinas, cuatro femeninas y dos mixtas, más la peculiar categoría especial Cliente Foncal, el torneo culminará el próximo domingo,19 de abril, con una gran jornada final concebida como la gran fiesta del pádel en Canarias, con un ambiente festivo que incluirá música, restauración, presencia de marcas colaboradoras y actividades para jugadores y asistentes.

Con este exitoso arranque, el Open Foncal 3.0 reafirma su crecimiento y su apuesta por ofrecer una experiencia deportiva y social de primer nivel.