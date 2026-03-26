Los arrestados sustrajeron presuntamente 10.000 euros a personas de avanzada edad mediante hurtos y cargos fraudulentos en comercios de la isla

La Guardia Civil detiene a dos personas en Puerto del Carmen por cometer ocho delitos de hurto y estafa bancaria. Los arrestados aprovechaban el descuido de turistas mayores para robarles sus carteras y realizar compras fraudulentas de forma inmediata. Los agentes localizaron a los sospechosos cuando se disponían a actuar de nuevo tras una investigación iniciada por varias denuncias ciudadanas.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Los detenidos trabajaban siempre en equipo para asegurar el éxito de sus robos en las zonas más concurridas. Primero seleccionaban a víctimas de avanzada edad que disfrutaban de sus vacaciones en la localidad de Puerto del Carmen. Después aprovechaban cualquier mínimo descuido para sustraer las carteras o bolsos sin que los perjudicados lo notasen.

Las operaciones bancarias por 8.000 euros

Una vez obtenían las tarjetas bancarias, los presuntos autores acudían rápidamente a diferentes establecimientos comerciales de la zona. Realizaban numerosos cargos fraudulentos en apenas unos instantes para aprovechar el tiempo antes del bloqueo de las cuentas. Estas operaciones bancarias ilícitas alcanzaron un valor total de 8.000 euros en diversos comercios locales.

El botín total obtenido entre los hurtos directos y las estafas posteriores asciende a los 10.000 euros según los informes policiales. La rapidez de sus movimientos dificulta habitualmente la recuperación del dinero por parte de los turistas afectados. Los investigadores analizaron cada movimiento bancario para trazar el perfil de los sospechosos durante las últimas semanas.

Estrategias para evitar la captura

Los arrestados utilizaban coches de alquiler para desplazarse con total libertad por toda la geografía de la isla de Lanzarote. Esta táctica les permitía cambiar de ubicación rápidamente tras cometer los delitos en las áreas de mayor afluencia turística. Los agentes centraron sus esfuerzos en identificar los vehículos sospechosos que circulaban de forma recurrente por la zona.

Además, los presuntos delincuentes cambiaban constantemente de alojamiento vacacional para no dejar un rastro fijo a las autoridades. Esta movilidad dificultó inicialmente las labores de vigilancia y seguimiento por parte de los efectivos de la Guardia Civil. Sin embargo, el dispositivo de seguridad permitió finalmente localizarlos de forma exitosa en el municipio de Tías.

La intervención policial se produjo justo en el momento en que ambos individuos se disponían a cometer una nueva infracción penal. Los agentes procedieron a su detención inmediata tras confirmar su implicación en los ocho delitos investigados hasta la fecha. Ambos pasan ahora a disposición judicial mientras se instruyen las diligencias correspondientes por estos graves hechos.

Investigación abierta y prevención

La Guardia Civil mantiene la operación abierta porque sospecha de la existencia de más personas implicadas en esta red delictiva. Por este motivo, los investigadores no descartan realizar nuevas detenciones durante las próximas jornadas en la isla.