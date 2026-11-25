La Policía Nacional intervino marihuana, hachís, vaporizadores con THC y productos alimenticios derivados del cannabis. Otras tres personas están siendo investigadas

Material intervenido por la Policía Nacional durante el registro de la asociación cannábica de Playa del Inglés. Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por su presunta relación con la venta de sustancias estupefacientes en una asociación cannábica de Playa del Inglés, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria. La operación se ha saldado con la incautación de casi un kilo de cannabis y distintos productos derivados de esta sustancia.

Los agentes del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Local de Maspalomas investigaron el establecimiento durante los meses de septiembre, octubre y noviembre después de detectar indicios de una posible distribución continuada de drogas bajo la apariencia de una asociación privada de consumidores.

Cerca de un kilo de sustancias intervenidas

Según las pesquisas policiales, el local recibía tanto a turistas como a residentes que presuntamente adquirían sustancias a cambio de dinero y sin necesidad de formar parte de la asociación. Además, el establecimiento promocionaba productos derivados del cannabis mediante perfiles públicos en redes sociales.

La intervención tuvo lugar el pasado 12 de noviembre cuando los agentes, con autorización judicial y el apoyo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), registraron las instalaciones.

En el operativo se incautaron 869 gramos de marihuana, 83 gramos de hachís, 17 vaporizadores con THC y 18 cigarrillos de cannabis preparados. También se localizaron gominolas, productos de repostería y preparados líquidos elaborados con derivados del cannabis.

Dos detenidos y tres personas investigadas

Los dos arrestados estarían vinculados a la gestión y funcionamiento del establecimiento. Uno de ellos se identificó como presidente de la asociación. A estas detenciones se suman otras tres personas investigadas por su posible participación en los hechos.

Tras finalizar las diligencias policiales los dos hombres fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.