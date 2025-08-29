Esta cifra supone un crecimiento de 134 operaciones en el último fin de semana de agosto

Los aeropuertos de la red de Aena en Canarias tienen programados 3.757 vuelos entre este viernes y el domingo, coincidiendo con la operación retorno de las vacaciones de agosto, lo que supone 134 más que en las mismas fechas de 2024, cuando se registraron 3.623 movimientos.

Los aeropuertos canarios prevén 3.757 vuelos para este fin de semana / Archivo RTVC

Por aeropuertos, Gran Canaria será el que tenga una mayor actividad con 1.053 vuelos (9 más que año anterior), por delante de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna con 698, suponiendo un crecimiento de 13 operaciones, y Tenerife Sur con 638 (-7).

A continuación se sitúa el Aeropuerto de Lanzarote con 620 (+3), Fuerteventura con 456 (+37), La Palma con 204 (+77), El Hierro con 64 (+2) y La Gomera con 24 (sin variación).

Operaciones en el resto de España

En cuanto a los días en los vuelos programados en Canarias, este viernes, 29 de agosto, habrá 1.229 vuelos (un crecimiento de 15 operaciones), el sábado 1.281 (+41) y el domingo 1.247 (+78).

Mientras, en el conjunto de España, Aena ha programado 21.327 vuelos durante este fin de semana, lo que supone un 0,3% más que en las mismas fechas de 2024, cuando se registraron 21.269 movimientos.

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas concentrará el mayor volumen de operaciones, con 3.497 vuelos previstos, un ligero incremento respecto a los 3.455 del pasado año. El día de mayor movimiento será este viernes cuando se esperan un total de 1.203 vuelos.

Le sigue por número de operación el aeropuerto catalán de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 3.141 vuelos programados, frente a los 3.042 de 2024; y el aeropuerto de Palma de Mallorca, que alcanzará 3.071 operaciones, en este caso ligeramente por debajo de las 3.113 del ejercicio anterior.

En la red en su conjunto, el domingo será la jornada con mayor número de vuelos, con 7.147 operaciones previstas, seguido de este sábado, con 7.141 vuelos programados.