El catalán se convierte en el primer actor español en ganar este galardón

El actor barcelonés Oriol Pla ganó este lunes en Nueva York el Premio Emmy Internacional a mejor actuación masculina en la serie ‘Yo, adicto’ y se convirtió en el primer intérprete español en conquistar este galardón.

Oriol Pla se lleva el Emmy Internacional a mejor actor. EFE

Pla, de 32 años, fue el gran ganador de la 53ª edición de los Premios Emmy Internacional organizados por la Academia Internacional de las Artes y las Ciencias de la Televisión, celebrada este lunes en el hotel Hilton de Manhattan, en Nueva York.

Una historia alrededor de la adicción

La serie ‘Yo, adicto’, protagonizada por Oriol Pla, es una historia adaptada de la novela homónima de Javier Giner, coproducida por Alea Media y Disney+, en la que se relata la vida del propio Giner, llena de obstáculos y dificultades con las drogas.

En su discurso, Pla le dedicó el trofeo a Javi Giner, el hombre al que retrata en la serie: «Nunca podré agradecértelo suficiente. Mereces vivir en voz alta, orgullosamente y maravillosamente», expresó al actor catalán, que se acordó de Giner en euskera y en catalán de toda su familia.

«Es una historia de rehabilitación. Si estás sufriendo con alguna adicción y estás en un bosque oscuro, sigue adelante, ningún sentimiento es definitivo porque en el otro lado hay un regalo, estás tú», finalizó.

Al recoger el galardón, Pla se mostró especialmente emocionado e impactado por su victoria, al igual que el hombre al que retrató en la serie, Javier Giner, con quien se abrazó apasionadamente. «No nos lo creemos», declararon ambos tras bajarse del escenario.