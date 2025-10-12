El certamen tinerfeño rendirá homenaje a la actriz italiana y al director gallego en su próxima edición, del 7 al 16 de noviembre

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera ha anunciado que la actriz italiana Ornella Muti y el cineasta gallego Rodrigo Cortés serán los invitados de honor de su próxima edición, que se celebrará del 7 al 16 de noviembre de 2025.

Imagen de archivo

El anuncio se realizó durante la presentación “Canarias como escenario del cine de género”, impulsada por Tenerife Film Commission en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, según comunicó la organización.

El certamen rindirá tributo a Ornella Muti, icono del cine fantástico internacional, por su inolvidable interpretación de la Princesa Aura en “Flash Gordon” (1980). La actriz recibirá el Premio Leyenda del Fantástico, galardón que en anteriores ediciones reconoció a figuras como Sam J. Jones, protagonista del mismo clásico de ciencia ficción.

El misterio, la tensión y lo sobrenatural de Rodrigo Cortés

El director Rodrigo Cortés será distinguido con el Premio Isla Calavera de Honor por su trayectoria innovadora y polifacética dentro del cine de género. El festival celebrará además el 15º aniversario de “Buried” (2010), su obra más emblemática, con una proyección especial acompañada por el propio cineasta, quien compartirá con el público los secretos de esta película que revolucionó el thriller contemporáneo.

Cortés ha explorado el misterio y lo sobrenatural en títulos como “Luces rojas” (2012), “Blackwood” (2018) y “Escape” (2024), esta última respaldada por Martin Scorsese como productor ejecutivo.

Invitados internacionales y homenajes al talento canario

La edición 2025 contará también con la presencia de Randal Kleiser, director de clásicos como Grease o El vuelo del navegante; las actrices Jenette Goldstein y Marian Salgado, y el actor William Hope, conocido por Aliens, el regreso.

Asimismo, la actriz y directora Sara Sálamo recibirá el Premio S. S. Venture al Talento Canario, reconocimiento que subraya la creciente presencia del talento isleño en el panorama audiovisual nacional.

Avance de la sección oficial y cine hispano en primera línea

El festival adelantó un primer título de su sección oficial a competición, que este año pondrá el foco en el cine de habla hispana. Entre las seleccionadas figura “Gatillero”, thriller argentino dirigido por Cristian Tapia Marchiori, inspirado en hechos y personajes reales.

La cinta, rodada en un único plano secuencia y narrada en tiempo real, ofrece una historia de redención y violencia que promete impactar por su audaz propuesta visual y narrativa, reafirmando el compromiso de Isla Calavera con el cine fantástico innovador y de autor.