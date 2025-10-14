Óscar Hernández es la cabeza de la única candidatura que se va a presentar este fin de semana al congreso fundacional del partido

Óscar Hernández encabeza la candidatura al congreso constituyente de Primero Canarias

El presidente de la comisión gestora de Municipalistas Primero Canarias, Óscar Hernández, encabezará la única candidatura que se presentará este fin de semana al congreso fundacional del partido constituido por alcaldes y críticos que se escindieron de Nueva Canarias (NC).

Hernández, junto con Valeria Guerra y Samuel Henríquez, que forman parte de la candidatura, han informado este martes en rueda de prensa sobre la organización del congreso, al que acudirán 300 representantes de las 18 asambleas constituidas en Gran Canaria, ya que están pendientes de completarlas en Mogán, Santa Brígida y Valleseco.

La alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, también figura en la candidatura, elegida por unanimidad, en la que no estará el alcalde de Gáldar y vicepresidente del Cabido, Teodoro Sosa, que ha liderado la constitución del nuevo partido junto con Hernández por ser contrario a ocupar cargos orgánicos.

Sosa sí formará parte de la comisión permanente de la formación política, que contará con 15 miembros, y presidirá Hernández, uno de los tres órganos de decisión de la nueva organización, junto con el consejo político, formado por 150 personas, y la ejecutiva nacional, integrada por 75, ha explicado Guerra.

80 representantes políticos

Al congreso están invitados 80 representantes políticos del PSOE, PP, Podemos y Sumar y, principalmente de corte nacionalista, como CC y NC, así como medio centenar de organizaciones independientes de otras islas con las que entablarán conversaciones de cara a la unidad del nacionalismo canario que propugnan, ha indicado Hernández.

Entre estos invitados, a los que se sumarán representantes sindicales y empresariales, figura la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, quien está centrada en el nuevo partido que ha constituido (Somos Gran Canaria) y desde hace ocho años está vinculada a CC, lo que han querido respetar.

La única línea roja que marca Municipalistas Primero Canarias será la de Vox, ha señalado Hernández.

El candidato a presidir el partido ha recalcado que el congreso se celebrará después de meses de mucho trabajo y que «crear algo nuevo no es fácil», si bien ha subrayado la ilusión con la que concurren y que también perciben de la ciudadanía» hacia esta nueva formación política «municipalista, nacionalista y progresista de izquierda».

Ha insistido en que Municipalistas Primero Canarias se constituye para resolver los problemas esenciales de las islas y para hacerlo de «abajo a arriba», desde las instituciones más cercanas a los ciudadanos.

Ponencias y propuestas

Durante los dos días que durará el congreso, el viernes y sábado próximo, se debatirán en Infecar tres ponencias (una política, otra de estatutos y una tercera de organización), así como 23 propuestas de resolución sobre el reto demográfico, políticas rurales, el sector turístico y la crisis migratoria, entre otras cuestiones, que además servirán de «herramienta política» en caso de que se adelanten las elecciones generales previstas en 2027.

La ponencia política ha sido elaborada por los fundadores de Roque Aguayro y la ideológica por el consejero de Energía del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, referente de las políticas ambientales en la isla, ha detallado.

Hernández ha explicado que tras la celebración del congreso comenzarán las negociaciones para ampliar el partido a otras islas y para lograr una representación «importante» en las Cortes, algo «que no ven difícil».

En cuanto a si estará presente en el congreso el presidente del Cabildo, Antonio Morales, también de Roque Aguayro y que concurrió con NC a las elecciones, Hernández ha dicho que no cree que asista, como tampoco fue al de Nueva Canarias el pasado mes de julio, pues él mismo ya ha indicado que se va a centrar en llevar a cabo los compromisos electorales hasta que acabe el mandato en 2027.

Hernández ha indicado que Morales trató de evitar la escisión de NC y que sigue trabajando por la unión.