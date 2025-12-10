Ante el limitado crecimiento turístico de la isla, Oswaldo Betancort apuesta por la compra de suelos y viviendas para alquiler social como alternativa al alquiler vacacional descontrolado

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha expuesto este martes su estrategia para combatir la crisis habitacional en la isla, en un contexto en el que “Lanzarote es en este momento la única isla de Canarias que no crece turísticamente”, con un crecimiento de sólo “un 1,3%”, según sus palabras.

En lugar de apostar por más turismo, el Cabildo ha decidido invertir en vivienda: “Hemos comprado tres suelos, dos en Arrecife y uno en Uga (Yaiza).

Hemos comprado 42 viviendas inmovilizadas para ponérselas a 42 familias en régimen de alquiler asequible.”

Oswaldo Betancort invierte en viviendas asequibles en Lanzarote. RTVC

Cabildo como avalista de hipotecas

El presidente anunció asimismo que se está estudiando la posibilidad de que el Cabildo, mediante operaciones financieras, actúe como avalista de hipotecas para facilitar el acceso a vivienda.

“Teníamos un ejemplo claro en Playa Blanca, donde 3 de cada 4 viviendas se destina al alquiler vacacional y no al residencial, estructuralmente muchísimas familias nos demandan una vivienda, ahora vamos a comprar 72 viviendas y hemos ofrecido al alcalde la posibilidad de regular esa actividad.”

Estas declaraciones llegan en un momento de fuerte debate en la isla por el aumento masivo del parque de viviendas turísticas: según datos recientes, en los últimos dos años el número de viviendas destinadas al alquiler vacacional en Lanzarote ha crecido un 97%.

42 viviendas nuevas

Cabe recordar que este mismo año, el Cabildo formalizó la compra de 42 viviendas de nueva construcción en Playa Blanca (operación valorada en 9,3 millones de euros) con el fin de destinarlas a alquiler asequible para familias y trabajadores de la isla.

El plan promovido por Betancort busca centrarse en la vivienda social como alternativa sostenible a un modelo de turismo basado en el alquiler vacacional masivo, e intenta responder, según él, a una demanda creciente de hogares dignos por parte de la población residente.