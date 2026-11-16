‘Pa lo que trajiste’ revisará los retos que afronta la conservación del Patrimonio en las Islas

El programa de humor de La Radio Canaria entrevistará hoy lunes, a las 21:05 horas, al activista medioambiental Jaime Coello y al físico y divulgador Daniel Prieto

Hablar de Ciencia y de conservación del Patrimonio natural desde el humor es el reto que afronta ‘Pa lo que trajiste‘ en su entrega de hoy lunes, a las 21:05 horas en La Radio Canaria. El magacín contará con invitados como el ambientólogo y activista del medio natural Jaime Coello, director de la Fundación Canaria Telesforo Bravo. «Son muchos los divulgadores y conservacionistas gracias a quienes el medio natural canario cuenta con protección. De esto hablaremos hoy, de lo que se ha hecho y de los retos que hay que afrontar para proteger el patrimonio de nuestras Islas», comenta Fran Baraja, director y conductor de ‘Pa lo que trajiste’.

Fran Baraja dirige y conduce ‘Pa lo que trajiste’ en La Radio Canaria

Ciencia y gran público

‘Pa lo que trajiste’ recibirá también a Daniel Prieto, físico y creador del podcast ‘Palique divulgativo’ y del evento de charlas ‘Tagoror de palique’. «Con Prieto vamos a tratar de entender las dificultades reales que impiden llevar la ciencia a donde está el gran público, es decir, a los bares», sentencia Baraja.

Daniel Prieto, físico y creador del podcast ‘Palique divulgativo’

El programa nocturno ‘Pa’ lo que trajiste’, «el más gamberro de La Radio Canaria», según su director, continúa cada semana su travesía en pro de la divulgación de la ciencia y el patrimonio natural canario desde diferentes puntos de vista, y con humor.