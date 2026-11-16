‘Siempre nos quedará París’ reflexiona sobre el romanticismo en tiempos de Tinder

Bajo el título ‘Mucho Tinder y poco París’, Rosa Vidal aborda las nuevas formas de enamorarse y mantener relaciones, este lunes a las 22:00 horas en La Radio Canaria

El programa de La Radio Canaria ‘Siempre nos quedará París’, dirigido y presentado por Rosa Vidal, dedica su nueva entrega de este lunes 16 de noviembre, a las 22:00 horas, a reflexionar sobre el romanticismo y las relaciones de pareja en la actualidad. Bajo el título ‘Mucho Tinder y poco París’, el espacio propone dos horas de conversación, participación de los oyentes y música para abordar cómo han cambiado las formas de conocerse, enamorarse y mantener una relación.

En una época en la que resulta más fácil que nunca conocer a alguien, cada vez se habla más de soledad, relaciones superficiales, ghosting y miedo al compromiso. Aplicaciones como Tinder, Bumble o Hinge, junto a redes sociales como Instagram, permiten conectar con personas al otro lado del mundo en cuestión de segundos. Sin embargo, esta facilidad para conocer gente plantea nuevas preguntas sobre las relaciones personales y el lugar que ocupa el romanticismo en la sociedad actual.

A lo largo del programa, Rosa Vidal conversará con los oyentes sobre las aplicaciones de citas, el miedo a enamorarse, qué significa hoy tener pareja, si se puede amar toda la vida y qué pequeños gestos siguen haciéndonos sentir queridos. El espacio plantea así una reflexión sobre si hemos perdido el romanticismo o simplemente ha cambiado de forma.

La voz de los oyentes

La participación de los oyentes tendrá un papel destacado en esta entrega. Podrán compartir sus experiencias personales, contar cuál ha sido el gesto más romántico que alguien ha tenido con ellos, qué detalle les gustaría recibir hoy, si han sufrido ghosting o si siguen creyendo en el amor para toda la vida.

El programa contará también con ‘La carta que nunca envié’, una sección que dará espacio a aquellas palabras que nunca llegaron a su destinatario y a lo que los oyentes todavía querrían decirle a una persona a la que recuerdan.

Además, ‘El consultorio del amor’ planteará cinco casos reales para debatir en antena y ‘Diez preguntas para el corazón’ propondrá un juego final sin respuestas correctas sobre cuestiones como si se puede ser feliz sin pareja, si es posible amar a dos personas a la vez o si seguimos creyendo en el amor.

El amor en tiempos de aplicaciones

Esta nujeva entrega de ‘Siempre nos quedará París’ toma como referencia el estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre la percepción social del amor en España, publicado en marzo de 2026, que recoge algunos datos sobre el uso de las aplicaciones de citas y su influencia en las relaciones.

Según este estudio, el 25,2 % de los españoles afirma haberse creado un perfil en una aplicación de citas, aunque el 67 % no considera que sea más fácil encontrar el amor a través de estas plataformas que de la manera tradicional.

Este y otros datos servirán para abrir el debate sobre las nuevas formas de relacionarse, las expectativas sentimentales y las dificultades para construir vínculos duraderos.

Con esta propuesta, ‘Siempre nos quedará París’ invita a los oyentes a compartir sus historias y reflexionar sobre el amor y el romanticismo en la actualidad.

«No dejemos de emocionarnos. Porque, mientras exista alguien dispuesto a amar, siempre nos quedará París», señala Rosa Vidal.