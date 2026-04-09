El equipo lagunero inicia la serie de las semifinales de Liga Iberdrola ante el vigente campeón: Heidelberg Volkswagen

El Tenerife Libby’s La Laguna celebró este miércoles, 8 de abril, su Media Day en el Pablos Abril, con motivo de la ilusionante semifinal de Liga Iberdrola, que arranca este sábado a las 18.00 horas en el recinto lagunero ante Heidelberg Volkswagen.

El Pablos Abril, epicentro de un derbi canario / CV Harris

El evento contó con la presencia del presidente de la entidad blanquiazul, David Martín; del entrenador del primer equipo, Ricardo Lemos; y de las integrantes de la plantilla tinerfeña, quienes atendieron a los medios de comunicación presentes.

El Pablos Abril prepara sus mejores galas para hacer de nuestra casa una auténtica caldera, en una serie que será al mejor de tres partidos. En un momento clave de la campaña, después de superar en unos históricos cuartos de final al campeón de la liga regular, Avarca de Menorca, el club hace un llamamiento a la afición para llenar el recinto lagunero.

No será un camino sencillo

“Nuestro equipo quiere rozar la épica, tratando de acercarnos a la final de la Liga Iberdrola, pero no será sencillo porque nos espera el campeón de Liga de la temporada pasada”, expresó David Martín sobre la dificultad de este bonito y exigente reto.

El máximo mandatario del Tenerife Libby’s La Laguna quiso reiterar su agradecimiento a “esta plantilla y cuerpo técnico ya que, sin perder la confianza ni la seguridad, nos han hecho creer. Después de estar en descenso, llegar a una final sería un éxito enorme”.

En este primer encuentro de la serie, el Pablos Abril debe volver a convertirse en un fortín, respecto a un choque que promete espectáculo y emociones fuertes, y que contará con alguna sorpresa dentro y fuera de la pista. “El pabellón debe ser lo más parecido a una bombonera, que vivamos una tarde histórica y tratemos de ganar este primer partido junto a nuestra afición, a quienes agradecemos que hayan estado ahí todo el año”.

La afición, una pieza fundamental

El apoyo desde las gradas es el principal pulmón del club lagunero, tal como secunda Ricardo Lemos. “Cuando terminamos ante Avarca de Menorca, una jugadora comentó que lo mejor de todo era volver a jugar un partido más en el Pablos Abril. Es especial jugar junto a nuestra afición”.

La jugadora del Tenerife Libby’s La Laguna, Antonela Fortuna, agregó que “nos encantaría disfrutar del mejor ambiente, con una grada llena y en el que todos juntos podamos seguir viviendo este momento tan lindo que está viviendo el equipo”.

Con prudencia, pero cargadas de ambición, la plantilla mira con optimismo hacia el futuro venidero. “Nuestro objetivo es estar en la final y nos encantaría compartirlo con ellos. Los esperamos en el Pablos Abril”.